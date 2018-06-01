FETÖ Sızıntı'nın yerine yeni dergi çıkardı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kapatılan ‘Sızıntı’ dergisinin yerine ‘Çağlayan’ dergisini kurdu. Örgütün Türkiye’deki tüm basın-yayın organlarının kapatılmasına rağmen Çağlayan dergisinin e-dergi satışının devam ettiği öğrenildi.

Örgütün insan kazanmak ve fikirlerini yaymak için kullandığı Sızıntı dergisi FETÖ soruşturmasından sonra kapatılmıştı. Örgütün tüm basın-yayın organlarının Türkiye’deki faaliyeti durdurulup, bağlı olduğu şirketlerin bir kısmına kayyum atandı. FETÖ’ye yönelik soruşturmalarda örgütün gazete ve dergilerine abone olanlara operasyon düzenlendi. Yine OHAL komisyonu tarafından örgüte üyeliğin tespitinde abonelikler kıstas alındı.

Aydınlık'ın haberine göre; Emniyet güçleri, son dönemde FETÖ’nün yeniden yapılanma içine girdiğini ortaya çıkarmıştı. Örgütün propaganda aracı olarak kurulan Çağlayan dergisinin ise e-dergi formatına cep telefonlarında, mobil mağazıcılık adı verilen “Google Play” ve “App Store” üzerinden abone olunduğu ortaya çıktı. Çağlayan dergisine herhangi bir soruşturma düzenlenmemesi dikkat çekiyor.

BEŞ BİN KULLANICI

Çağlayan dergisinin satışı mobil mağazıcılık olan App Store’de FETÖ’nün şirketi Blue Dome Inc. şirketiyle yapılıyor. Bir aylık abonelik ücretinin 1.99, yıllık ücretin ise 22.99 dolar olduğu görülüyor. Google Play mobil mağazacılıkta belirtilen rakamlara göre Çağlayan dergisinin mobil uygulamasının, beş binin üzerinde kullanıcısı var.

Yaklaşık 370 kullanıcının tam puan verdiği uygulamada, FETÖ destekçilerinin sevinçleri de gözler önüne seriliyor:

“Eyyüp K.: Elinize sağlık. Sızıntı’yla başlandı çok şükür ki Allah Çağlayan haline getirdi. Furkan G.: Sızıntı, Çağlayan oldu... Çaylıoğlu K.: Damlalar deryalaşacak, Sızıntı coşup Çağlayan olacak, elbet ışık karanlığı boğacak!”

YAZARI SERBEST BIRAKILDI

Başyazarlığını Fetullah Gülen’in yaptığı Çağlayan dergisinin yazarları, FETÖ’den ya tutuklu ya da firari durumda. Yazarlardan bazıları şöyle: “Abdullah Aymaz (Gülen’in bir numaralı adamı, eski Zaman gazetesi yazarı), Adem Arıkanlı (Eski Sızıntı dergisi yazarı), Ahmet Kurucan (FETÖ’nün medya yapılanmasında), Akif Sağlam (FETÖ’nün finans yapılanmasında tutuklu yargılanıyordu. 19 Ağustas 2017’de serbest bırakıldı), Şerif Ali Tekalan (FETÖ’nün kapatılan Fatih Üniversitesi eski rektörü. Firari, Teksas’ta North Amerikan Üniversitesi’nde rektörlük yapıyor).”

‘BENİ KARANLIK DÜNYADA BIRAKMAYIN’

15 Temmuz darbe girişiminin ardından ülkemizde beli kırılan FETÖ, yurtdışında faaliyetlerine devam ederek güç toplamaya çalışıyor.

Çağlayan’ın geçen nisan ayı sayında Fetullah Gülen imzasıyla yayınlanan şiirde, ‘Zaman’, ‘Çağlayan’ vurguları dikkat çekti: “Yak ateşine kül olmasın, duman olmasın!../ Al yanına, mekân olmasın, zaman olmasın!../ Beni o karanlık kendi dünyamda bırakma!../ Fakiri kurbetinle şâd et, gümân olmasın!../ Sevginin çağlayanına salıver bendeni!..”

KAOS ÇAĞRIŞIMI

FETÖ’nün çıkarları doğrultusunda hakimiyet kurduğu ve üniversite rektörlerini belirlediği iddia edilen firari Şerif Ali Tekalan, Çağlayan’ın nisan sayısında, sosyal hayata müdahalenin kaos getireceğini yazdı. Tekalan yazısında şu satırlara yer verdi: “Ortak paydalar etrafında sürdürülen sosyal bir hayatın, zaman içinde şekillenen bazı kuralları vardır. Ahenkli, dengeli ve adaletli bir toplum adına bu kuralların zaman zaman hatırlatılması gerekmektedir... Her şeyden önce bu münasebetlerin doğru bir usul ve üslup içinde yapılması büyük önem taşır. Aksi halde, yapılacak her hatanın, ferdin huzurunun kaçması, aile düzeninin dağılması veya toplum içinde farklı kargaşaların hâkim olması gibi bir takım olumsuz neticeleri olacaktır. Hatta bu anlaşmazlıklar, toplumlararası veya devletlerarası alana taştığında savaşlar çıkacak ve dünyanın bütününü ilgilendiren, insanlığın yüz karası tablolar oluşacaktır.”

