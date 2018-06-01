01 Haziran 2018 Cuma16 Ramazan 1439
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Meteoroloji'den kritik uyarı!

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Meteoroloji'den kritik uyarı!
Yağışların İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Muğla'nın iç kesimleri, Trabzon’un doğusu, Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor
Meteoroloji'den kritik uyarı! Meteoroloji'den kritik uyarı! Meteoroloji'den kritik uyarı!

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Ordu, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri, Mersin'in kuzeyi ile Tokat'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Muğla'nın iç kesimleri, Trabzon’un doğusu, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurdun kuzeybatı kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. 
Rüzgarın ise genelliklekuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. 

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26 

İstanbul: Parçalı bulutlu 27 

İzmir: Parçalı bulutlu 31 

Adana: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 30 

Bursa: Parçalı bulutlu 27 

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor, Yağışların; öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 26 

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 27 

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 km/m2.) olması bekleniyor. 23 

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor. 17 

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29 

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