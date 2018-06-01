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'S.Arabistan helikopteri düşürüldü' iddiası

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'S.Arabistan helikopteri düşürüldü' iddiası
Yemen'de İran destekli Husi hareketi, Suudi Arabistan sınırları içerisinde bir Apache savaş helikopterini vurarak düşürdüğü iddia edildi.
'S.Arabistan helikopteri düşürüldü' iddiası 'S.Arabistan helikopteri düşürüldü' iddiası 'S.Arabistan helikopteri düşürüldü' iddiası


GİRİŞ 01.06.2018 10:43 GÜNCELLEME 01.06.2018 10:44

Suudi Arabistan'ın güneybatı ucunda, Yemen sınırındaki Cizan ilinde vurularak düşürülen helikopterde kurtulan olmadığı ifade edildi.

Bölgeden kaynakların açıklamasına göre, Ensarullah (Husi) hareketinin hava savunması, Suudi ordusunun bir Apache helikopterini Cizan ilindeki Cahfan üzerinde uçarken düşürdü.

 

Riyad henüz konuya dair bir açıklama yapmış değil.

Husiler Çarşamba günü de bu bölgeye yakın bir noktada Suudi Arabistan'a ait bir drone'u vurarak düşürdüklerini öne sürmüştü.

Yemen'de Suudi Arabistan destekli Yemen hükümeti birlikleri Husilere karşı ilerleyişini sürdürüyor. Bu güçler Husilerin elindeki stratejik liman kenti Hudeyde'ye ilerleyişine devam ediyor.

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