Siyaset öyle ticaret böyle

İhracat, nisanda geçen yılın aynı ayına göre 13.8 milyar dolara, ithalat ise 20.5 milyar dolara ulaştı. Böylece dış ticaret açığı 6.6 milyar dolar oldu. AB’ye yapılan ihracat, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22 artarak 7.2 milyar dolara yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan nisan ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı. Buna göre, ihracat nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7.8 artışla 13 milyar 869 milyon dolara çıktı.



Aynı dönemde ithalat ise yüzde 15.6 yükselerek 20 milyar 554 milyon dolar oldu. Bu dönemde, dış ticaret açığı yüzde 35.6 artarak 6 milyar 685 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın nisan ayında yüzde 72.3 iken bu yılın aynı ayında yüzde 67.5’e geriledi.



Nisan ayında Avrupa Birliğine ihracatımız yüzde 22.0 artışla 7 milyar doları geçti. Ocak-Nisan döneminde ise Avrupa Birliği ülkelerine ihracat yine yüzde 21.5 artışla 28.3 milyar dolara ulaştı. Avrupa Birliğine ihracat hızla artarken, bunun dışında kalan ihracat ise daralmaya devam ediyor. Nisan ayında AB dışında ülkelere ihracatımız yüzde 4.2 azalırken, Ocak-Nisan döneminde AB dışındaki ülkelere ihracatımız yüzde 2.8 azalarak 25.9 milyar dolarda kaldı. İthalatta ise durum biraz daha orantılı.



Nisan ayında AB ülkelerinden ithalatımız yüzde 16.7 artış gösterirken, AB dışındaki ülkelerden ithalatımız da yüzde 15.1 artıyor. Ocak-Nisan dönemi olarak ilk dört ayda da AB ülkelerinden ithalatımız yüzde 23.3 artarken, AB dışındaki ülkelerde ithalatta da yüzde 19.6 artış oluşuyor. Böylece yılın ilk dört ayında toplam ithalat yüzde 20.8 artış kaydetmiş oldu. Almanya, 1 milyar 366 milyon dolarla geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke oldu.

Bu ülkeyi 852 milyon dolarla İngiltere, 784 milyon dolarla İtalya ve 690 milyon dolarla Fransa izledi. İthalatta da ilk sırayı 1 milyar 978 milyon dolarla Almanya aldı. Almanya’yı 1 milyar 891 milyon dolarla Rusya, 1 milyar 779 milyon dolarla Çin ve 1 milyar 85 milyon dolarla ABD takip etti. Yılın dört ayında Türkiye’nin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8.6 artarak 55 milyar 29 milyon dolara, ithalatı yüzde 20.8 artışla 82 milyar 446 milyon dolara çıktı. Söz konusu dönemde dış ticaret açığı, yüzde 56.2 artarak 27 milyar 416 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 66.7’yi buldu.

ORTADOĞU ÜLKELERİNDE KAYIP VAR

İhracatta büyük kayıp yakın ve Ortadoğu ülkelerinden kaynaklanıyor. Geniş ülke sınıflamasında yakın ve Ortadoğu ülkelerine yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24.3 azalışla 2 milyar 469 milyon dolara gerilemiş görülüyor. İlk dört aylık kayıp ise yüzde 21.8’e ulaşarak 9 milyar 652 milyon dolar gerçekleşti. Yakın ve Ortadoğu ülkelerine ihracatta ilk dört ayda 2 milyar 697 milyon dolarlık azalış söz konusu.

ENERJİ VE ALTIN AÇIĞI ARTIRDI

Dış ticaret dengesinin, enerji ve altın grubunu olumsuz etkilediğini söyleyen Ekonomist Haluk Bürümcekçi, altın ihracatının nisan ayında geçen yıla göre düşük gerçekleşmesi ve altın ithalatının da 1 milyar 356 milyon dolar olması ile yine net ithalatçı konumuna gelindiğini kaydetti.

Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvci Tokalı ise enerji ve altın ithalatının, dış açıkta baskı yaratmaya devam ettiğini belirtti. Nisan ayında dış ticaret açığının beklentileriyle uyumlu olduğunu dile getiren Tokalı, geçen yılın ilk yarısında 59 milyar doların altına inen 12 aylık dış ticaret açığının, takip eden dönemde yükseliş trendine girmesiyle bu yılın nisan sonunda 86.7 milyar dolara ulaştığına dikkati çekti.

BATI TÜRKİYE'YE EKONOMİK BASKI UYGULUYOR

Araştırma şirketi Xsights, internet sitesinde Dünya gazetesi için yaptığı araştırmanın detaylarını yayınladı. Farklı siyasi görüşlere sahip olan 26 kentten 1517 kişinin, yüzde 81’i Batı devletlerinin Türkiye’ye ekonomik baskı uyguladığı düşüncesinde. Türkiye, geleceğine bakış konusunda kutuplaşırken, Batılı ülkelerin Türkiye üzerinde ekonomik baskı kurduğu konusunda birleşiyor. Yani Her 5 kişiden 4’ü ABD’nin ve AB’nin Türkiye’ye baskı uyguladığına inanıyor. Cumhur İttifakı’na oy vereceğini söyleyenler arasında bu oran yüzde 85’e çıkarken, Millet İttifakı’na oy verenler de yüzde 77 ile aynı fikirde. Türkiye dış politikasında, Suriye konusunda ABD’den farklılaşarak Rusya ile daha yakın temasta hareket ediyor. “Suriye konusunda Türkiye ABD’ye mi, Rusya’ya mı yakın politika izlemeli” sorusuna vatandaş yüzde 42 ile ‘Rusya’ cevabını veriyor. ABD’ye yakın politika izlenmesini isteyenlerin oranı yüzde 10’da kalıyor.