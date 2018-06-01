01 Haziran 2018 Cuma16 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:32Güneş 05:27Öğle 13:08İkindi 17:05Akşam 20:36Yatsı 22:23
    • 28°C Adana
    • 27°C Adıyaman
    • 20°C Afyon
    • 12°C Ağrı
    • 21°C Amasya
    • 21°C Ankara
    • 27°C Antalya
    • 19°C Artvin
    • 26°C Aydın
    • 25°C Balıkesir
  • BIST: 99.250 -1.39
  • Altın: 192,822 2.17
  • Dolar: 4,6141 1.82
  • Euro: 5,4009 2.24

Ünlü oyuncu da otomobildeydi! Uyuşturucu çıktı

»
Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı yol uygulaması sırasında içerisinde T.A ve ünlü oyuncu Yağız Can Konyalı'nın bulunduğu otomobili durdurdu.
Ünlü oyuncu da otomobildeydi! Uyuşturucu çıktı
Ünlü oyuncu da otomobildeydi! Uyuşturucu çıktı Ünlü oyuncu da otomobildeydi! Uyuşturucu çıktı Ünlü oyuncu da otomobildeydi! Uyuşturucu çıktı

Polis karakoluna götürülerek ifadeleri alınan Konyalı ve arkadaşı serbest bırakıldı.

Bir televizyon kanalında yayınlanan ‘'Bizim Hikaye' isimli dizinin başrol oyuncularından Yağız Can Konyalı'nın içerisinde bulunduğu otomobilden 19 gram uyuşturucu çıktı. Yıldız oyuncu ve otomobilde bulunan arkadaşı T.A. karakola götürülerek haklarında işlem yapıldı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın aktardığı bilgilere göre, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece saat 04.30 sıralarında yaptığı yol uygulaması sırasında içerisinde T.A ve ünlü oyuncu Yağız Can Konyalı'nın bulunduğu otomobili durdurdu.

OTOMOBİLDEKİ KOKU POLİSİN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Otomobil içerisinde bulunan Konyalı ve T.A., GBT'den kontrolünden geçirildi. Yapılan işlemler sırasında otomobilin içerisinde bir koku olduğunu fark eden polis memurları ünlü oyuncu ve arkadaşı T.A.'yı otomobilden indirdi. Otomobilde yapılan detaylı aramalar sırasında tütün ile karıştırılmış 19 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. Polis karakoluna götürülerek ifadeleri alınan Konyalı ve arkadaşı serbest bırakıldı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Polisleri taşıyan otobüs devrildi: Yaralılar varPolisleri taşıyan otobüs devrildi: Yaralılar varErzincan'ın Kemah ilçesinde polisleri taşıyan otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Otobüste bulunan 11 polis yaralandı.
Ünlü oyuncu da otomobildeydi! Uyuşturucu çıktıÜnlü oyuncu da otomobildeydi! Uyuşturucu çıktıBeşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı yol uygulaması sırasında içerisinde T.A ve ünlü oyuncu Yağız Can Konyalı'nın bulunduğu otomobili durdurdu.
Siyaset öyle ticaret böyleSiyaset öyle ticaret böyleİhracat, nisanda geçen yılın aynı ayına göre 13.8 milyar dolara, ithalat ise 20.5 milyar dolara ulaştı. Böylece dış ticaret açığı 6.6 milyar dolar oldu. AB’ye yapılan ihracat, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22 artarak 7.2 milyar dolara yükseldi
18 ilde operasyon! 38 askere gözaltı kararı18 ilde operasyon! 38 askere gözaltı kararıFETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Mehmet Ağar: “Adaylığa kendisi karar verdi”Mehmet Ağar: “Adaylığa kendisi karar verdi”Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın oğlu Zülfü Tolga Ağar Ak Parti’den Elazığ 3. sıradan milletvekili adayı oldu.
Bir ilçe ayakta! Reklam panolarında yayınlıyorlar…Bir ilçe ayakta! Reklam panolarında yayınlıyorlar…Ayvalık'taki tekne faciası sonrası ilçede herkes kayıp olan 2 balıkçıdan gelecek olan haberi umutla bekliyor.
  • TSK açıkladı! Gri listedeki terörist öldürüldü01 Haziran 2018 Cuma 10:37
  • 7 yaşındaki oğlunu vahşice katleden anne konuştu01 Haziran 2018 Cuma 10:22
  • İftar vakti faciadan dönüldü!01 Haziran 2018 Cuma 10:20
  • Kanı yerde kalmadı!01 Haziran 2018 Cuma 10:19
  • Meteoroloji'den kritik uyarı!01 Haziran 2018 Cuma 10:17
  • Karadağ: İçimizde çok hain var01 Haziran 2018 Cuma 10:14
  • FETÖ Sızıntı'nın yerine yeni dergi çıkardı01 Haziran 2018 Cuma 10:07
  • Alman Bild'ten Türkçe manşet!01 Haziran 2018 Cuma 06:23
  • Kuzey Irak'tan acı haber: 3 asker şehit31 Mayıs 2018 Perşembe 21:46
  • İBB Başkanı Uysal'dan UBER kararı31 Mayıs 2018 Perşembe 21:44
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri