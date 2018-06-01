İngiliz gazeteciye ders gibi sözler!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman medya kuruluşu Deutsche Welle'ye verdiği röportajda programın İngiliz sunucusu Tim Sebastian'la tartıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Solingen katliamının 25’inci yıldönümünde düzenlenen anma törenine katılmak üzere gittiği Almanya’da, Deutsche Welle kanalıyla bir söyleşi gerçekleştirdi. Çavuşoğlu, Conflict Zone programında Tim Sebastian’ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

ÇAVUŞOĞLU TEPKİ GÖSTERDİ

Söyleşi boyunca Çavuşoğlu ile Sebastian arasında yaşanan gerilim dikkat çekti. Dışişleri Bakanı, Avrupa ülkeleriyle ilişkiler hakkındaki bir soruya cevap verdiği sırada araya girip ikinci bir soru eklemek isteyen Sebastian’a tepki gösterdi.

'LÜTFEN SÖZÜMÜ KESMEYİN'

Çavuşoğlu, "Lütfen sözümü kesmeyin, konuşmama izin verin. Konuşmama izin vermiyorsunuz. Soru soruyorsunuz, ilk cümlemin ardından sözümü kesiyorsunuz ve benim yapacağımdan daha çok yorum yapıyorsunuz. Sorunuzu sorun, yanıtlamama izin verin. Saygı göstermek zorundasınız. Bana saygı göstermiyorsunuz. Röportaj böyle yapılmaz" dedi.

Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti: "Sorunuzu sormalısınız, yorumunuzu yapmalısınız ve benim yanıt vermemi beklemelisiniz. Röportaj bu şekilde yapılır. Eğer Türk Dışişleri Bakanı’nı küçük düşürmeye çalışıyorsanız bu böyle olmaz. Sorularınızı yanıtlamama izin vermiyorsunuz."