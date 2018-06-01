CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in iadesine ilişkin ABD’ye usulüne uygun başvuru yapılmadığı iddiasında bulunmuştu. CHP’den aralarında Grup Başkanvekili Özgür Özel'in de bulunduğu 4 kişilik bir heyet, Adalet Bakanlığı'na giderek FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in ABD'den iadesi ile ilgili dosyayı Pazartesi günü inceleyecek.
01 Haziran 2018 Cuma16 Ramazan 1439
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- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
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Bakanlık randevu verdi: CHP dosyayı inceleyecek
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