Hükümetten 'OHAL' açıklaması

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Olağanüstü halin (OHAL) ne zaman kaldırılacağına ilişkin, "Biz FETÖ'nün artık başını kaldıramayacağından emin olduğumuzda OHAL'i kaldıracağız." dedi.

Recep Akdağ, Erzurum'daki Yakutiye Medresesi'ndeki canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erzurum'un milli duruş gibi bir özelliğinin bulunduğunu, bu şehrin halkının bu milli duruşu temsil eden partilere çok büyük teveccüh gösterdiğini belirten Akdağ, "Cumhur ittifakı inşallah Erzurum'da 6 milletvekilini alacak. Kanaatim seçim ilk turda sonuçlanır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden yeni sistemin Cumhurbaşkanı olarak seçilir ve yola devam ederiz. Cumhur ittifakı güçlü bir temsille inşallah yerini alacak. Meclis'te çoğunluğu elde etmek ana hedefimiz." diye konuştu.

İNCE ABD'NİN SESİ GİBİ KONUŞUYOR

Hükümetin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i usulüne uygun istemediği yönünde söylemlerin olduğunun hatırlatılması üzerine de Akdağ, şu değerlendirmede bulundu:

"Sayın Muharrem İnce ABD'nin sesi gibi konuşuyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu başta olmak üzere Amerika'nın, FETÖ'nün sesi gibi konuşuyorlar. OHAL'i kaldıracaklarını söylüyorlar. Türkiye'de OHAL'in kaldırılmasını FETÖ, PKK, DEAŞ ve bu örgütleri kendi ülkelerinde besleyen bazı Avrupalı ülkeler istiyor. Hiçbir vatandaş OHAL'i hissediyor mu, OHAL'i hissedenler teröristlerin yanında duranlar. Takvim, terörün, özellikle FETÖ'nün başını kaldırmayacağından emin olmamızdır. Fransa, ABD, OHAL'i uygulayınca iyi, Türkiye'de uygulanınca kötü oluyor. Niye, çünkü Türkiye'de terörün devamını isteyenler var. Çünkü terör, bizim ilerlememizi baltalamak için icat edilmiş, proje örgütleriyle yürütülen bir hareket. Biz FETÖ'nün artık başını kaldıramayacağından emin olduğumuzda OHAL'i kaldıracağız."