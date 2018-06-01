01 Haziran 2018 Cuma16 Ramazan 1439
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Başbakan'dan çok sert tepki: Akla bak akla!

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Başbakan'dan çok sert tepki: Akla bak akla!
Başbakan Binali Yıldırım, Elazığ mitinginde Muharrem İnce'nin TİKA'yı kapatma vaadine tepki göstererek, " Senin tarihine, geçmişine hiç mi saygın yok. Hiç merak etme kapatmana bu millet izin vermez" diye tepki gösterdi
Başbakan'dan çok sert tepki: Akla bak akla! Başbakan'dan çok sert tepki: Akla bak akla! Başbakan'dan çok sert tepki: Akla bak akla!

Başbakan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

"Seçim öncesi adaylar meydana döküldü, yalanın haddi hesabı yok.Ne diyorlar yerli araba yapımını durduracağım, Kanal İstanbul'u iptal edeceğim, öyle vaat işinde ölçüyü ayarı kaçırdılar ki, neredeyse sağ elinize güneşi vereceğim, sol elinize de Ay'ı vereceğim diyecekler Elazığ sormaz mı sana? şimdi bakıyoruz hepsinin sözbirliği yapmış, biz eskiye döneceğiz diyorlar. 

24 HAZİRAN'DA BİR KEZ DAHA DERSLERİNİ VERECEĞİZ

16 Nisan bunlara ağır gelmiş, hazmedemişler halen, alın size 24 Haziran, bir kez daha derslerini vereceğiz. Bu FETÖ'nün bu kadar yaptıklarından sonra, 15 Temmuz'u yaşamadık mı biz, 15 Temmuz'da 251 kardeşimizi şehit ettiler. 2193 vatandaşımızı yaralamaladılar mı? O gece alçaklar, bayrağımızı indirmeye çalıştılar, demokrasiyi yıkmaya çalıştılar, ama bir yiğit çıktı. Recep Tayyip Erdoğan, arkadaşlarıyla çıktı, inin meydanlara dedi. Alçaklara dersleri verdi. Bayrak inmedi, ezanlar dinmedi

AKLA BAK AKLA, MİLLET GİDER MERSİNE BUNLAR GİDER TESİNE

Şimdi Muharrem İnce diyor ki; Ben TİKA'yı kapatacağım, TİKA, FETÖ'nün en nefret ettiği kurumdur, ne yapıyor TİKA? tarihi mirasımızı onarıyor, tüm dünyaya hizmet veriyor. Türkiye'nin tanıtımını yapan bu kuruluşu da kapatmaya mı karar verdin? Buna Elazığ, müsaade etmez, adayın biri de çıkmış diyor, hızlı tren Sivas'a iyi olmadı. O zaman hızlı göç olurmuş? Akla bak millet gider Mersin'e, bunlar gider tersine, ama biz hep daha ileriye. Bunların aklı fikri yakmak, yıkmak, bozmak"

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