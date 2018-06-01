Böyle rezillik görülmedi! Portakal bunu da yaptı

KOLTUK DEĞNEKLİ AMA HASTA DEĞİL
HASTANEDE HİÇBİR ŞEY YAPMADAN 1,5 SAAT GEZDİ
Portakal'ın haberinde MR çektirmesi gerektiği söylenen hastanın, o gün, MR çektirmediği gibi, giriş kaydı açtırmak dışında herhangi bir muayene veya tetkik yaptırmadığını ve hiçbir sağlık ya da destek personeli ile de teması olmadığını belirten hastane yönetimi, şahsın 1,5 saat kadar katlar arasında dolaştığını, çekimin ardından da çıkıp gittiğini belirtiyor.
PORTAKAL'IN KURGUSU GÜVENLİK KAMERASIYLA ÇÖKTÜ
Fox TV kameralarına koltuk değneğinde zorlanarak yürüyen hastayı oynayan Kemal Alp Köker adlı şahsın hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarında koltuk değneklerini elinde tuttuğu ve herhangi bir sorun yaşamadan yürüdüğü görülüyor.
Hastane yönetiminin tüm basın mensupları ile paylaştığı bilgi notu ise şöyle: