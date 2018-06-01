01 Haziran 2018 Cuma16 Ramazan 1439
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İbadet işkencesi! Cuma için duvarları aşıyorlar

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İbadet işkencesi! Cuma için duvarları aşıyorlar
Batı Şeria'daki Filistinliler, İsrail'in çıkardığı zorluklar ve engellere rağmen ramazan ayının üçüncü cuma namazını ve vakit namazlarını Mescid-i Aksa'da kılmak için çeşitli yollarla Kudüs'e akın ediyor.
İbadet işkencesi! Cuma için duvarları aşıyorlar İbadet işkencesi! Cuma için duvarları aşıyorlar İbadet işkencesi! Cuma için duvarları aşıyorlar

Ayrım Duvarı’nın Batı Şeria tarafında kalan binlerce Filistinli, cuma namazını Aksa’da kılmak amacıyla Kudüs’e geçmek için sabah saatlerinden itibaren yola çıktı.

İşgal altındaki Batı Şeria ile Kudüs arasında 2003’te inşa edilen 5 metre yüksekliğindeki beton duvar boyunca çok sayıda İsrail askeri kontrol noktası yer alıyor.

İsrail, olağan günlerde özel izinliler dışında Batı Şeria’daki Filistinlilerin Kudüs’e geçişine izin vermiyor. Abluka altındaki Gazze’de yaşayanların ise ne Kudüs’e ne de başka bir yere seyahat etme hürriyeti bulunuyor.

Batı Şeria’da yaşayanlardan ise kimi özel izinle kontrol noktalarından geçmek için uzun kuyruklar oluştururken, kimi de İsrail’in engellemeleri nedeniyle Ayrım Duvarı’nı aşarak Aksa’ya ulaşmaya çalışıyor.

İsrail’in 12 ile 40 yaş arası erkeklerin Kudüs’e girişine izin vermemesi nedeniyle özellikle gençler Ayrım Duvarı’nı tırmanarak kente geçiyor.

Ayrım Duvarı’nın çeşitli yerlerine merdiven dayayan ve tırmanan gençler, Aksa’da bir vakit namaz kılmak için zorlu yolculuğu göze alıyor. Bununla kalmayıp zaman zaman düşme ya da İsrail askerlerine yakalanma tehlikesi de yaşıyorlar.

Filistinli İyad Kemil (36), AA muhabirine, cuma namazını kılmak için şehre girişine izin verilmediğini belirterek, “Namaz kılmamıza engel oluyorlar. Bizden özel izin belgesi istiyorlar. Ama başvuruları ‘güvenlik’ gerekçesiyle reddediyorlar” dedi.

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