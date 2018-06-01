01 Haziran 2018 Cuma16 Ramazan 1439
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Emekliye maaş ödemesi başladı

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Emekli Sandığına bağlı emekliler bugün maaşlarını aldı. 12 milyon emeklinin merakla beklediği bin liralık bayram ikramiyesi de 7-8 Haziran'da ödenecek.
Emekliye maaş ödemesi başladı
Emekliye maaş ödemesi başladı Emekliye maaş ödemesi başladı Emekliye maaş ödemesi başladı

Ramazan Bayramı öncesi emeklilere maaş ödemesi başladı. Memur emeklileri için 1 Haziran'da başlayan maaş ödemesi 5 Haziran'a kadar devam edecek.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de ödeme takvimi öne çekildi. SSK ve Bağ-Kurlular maaşlarını 11-12 ve 13 Haziran'da alacaklar.

TAHSİS NUMARALARINA GÖRE FARKLILIK GÖSTERİYOR

Tahsis numarasının son rakamı 5,7,9 olanlar maaşlarını 11 Haziran'da, 1,3,8 olanlar 12 Haziran'da, 0,2,4,6 olanlar ise 13 Haziran'da maaşlarını alacak.

İşsizlik sigortası ödemeleri de bayram öncesinde yapılacak.

BAYRAM İKRAMİYESİ 7-8 HAZİRAN'DA

Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklilerine 7 Haziran'da, SSK emeklileri ise 8 Haziran'da bayram ikramiyesi ödemeleri yapılacak.

HER BAYRAMDA İKRAMİYE

Bayram ikramiyesi kalıcı olacak. Her yıl Kurban ve Ramazan Bayramları öncesinde emekliler bayram ikramiyesi alacak.

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