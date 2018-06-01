Love'dan Beşiktaş'a tehdit! 'FIFA'ya giderim'

Beşiktaş'ın Brezilyalı golcüsü Vagner Love, Beşiktaş'ın kendisine borcu olduğunu ve ödenmemesi durumunda FIFA'ya başvurmayı düşündüğünü söyledi. Love ayrıca, Flamengo'ya transfer olmak istediğini ima eden açıklamalar yaptı.

Flamengo'nun menajeriyle temasa geçtiğimi kaydeden Love, "Beşiktaş'ın ne yapmak istediğini öğrenmem gerek. Eğer Beşiktaş beni istemiyorsa, o zaman Flamengo'nun resmi teklif yapmasını bekleyeceğim ve bunu Beşiktaş'a ileterek en iyi kararın ne olacağını öğreneceğim. Dün menajerimi aramışlar. Henüz ne konuşulduğunu bilmiyorum, onunla görüşmedim. Şu anda her şey belirsizken görüşmenin de çok anlamı yok. Aynı zamanda Beşiktaş ile de sözleşmem var. Kısa süre içinde ne olacağını öğreniriz" dedi.

"BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞILMASI LAZIM"

Beşiktaş ile bonservis konusunda anlaşılması gerektiğini vurgulayan Sambacı, "Menajerimle görüşeceğim ve benim için en iyi maaş önerisinin ne olacağına bakacağım. Flamengo'nun önereceği rakam, Beşiktaş'tan düşük olacaktır. Bonservis bedelim konusunda ise anlaşılması lazım çünkü 2 yıl daha sözleşmem var. Belli bir rakam yok, anlaşılması lazım" diye konuştu.