Twitter'dan duyurdu! Yüzde 3'ün altına indireceğiz

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, ekonomide 2. çeyrekte başlayan yeniden dengelenmenin, yılın 2. yarısında para politikası, makro ihtiyati tedbirler ve mali disiplin ile ivme kazanarak devam edeceğini öngördü.
Mehmet Şimşek, Twitter'dan yaptığı açıklamada, orta vadede yapısal reformların desteği ile altın hariç cari açığı %3’ün altına, enflasyonu tek haneye düşüreceklerini kaydetti.
Ağbal'dan ekonomi yönetimi mesajı
Maliye Bakanı Naci Ağbal TGRT televizyonuna yaptığı açıklamarda şunları söyledi:
"Ekonomi yönetimini tek elden emir komuta zinciri içinde götürmemiz lazım. Merkez Bankası'nın (TCMB) bağımsızlığı devam edecek.
Şu anda sadece Türkiye değil genel anlamda piyasalarda oynalık var, bu Türkiye'ye de yansıyor, Türkiye'ye özgü koşullar bu etkiyi artırıyor. Piyasada Türkiye'ye özgü koşullardan kaynaklanan etkileri mimimum hale getirecek tedbirleri almakta kararlıyız. Para politikası ve maliye politikası arasındaki senkronizasyonla piyasaların olumsuz riskler dediği beklentileri tersine çevireceğiz."