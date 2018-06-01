Siirt'te sıcak saatler! Hepsi öldürüldü

Siirt’in Pervari ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri tarafından terör örgütü PKK’ya yönelik hava destekli operasyon düzenlendi.
Operasyonda şu ana kadar 4 terörist etkisiz hale getirildiği öğrenildi.
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Siirt’in Pervari ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri tarafından terör örgütü PKK’ya yönelik hava destekli operasyon düzenlendi.
Operasyonda şu ana kadar 4 terörist etkisiz hale getirildiği öğrenildi.