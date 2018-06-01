01 Haziran 2018 Cuma16 Ramazan 1439
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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman Hükümet Konağı önünde düzenlenen mitingde halka hitap ediyor...
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor... Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor... Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...


Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Yaparsa yine AK Parti yapar. Nasıl geçtiğimiz 16 yılda ülkemizi 3.5 kat büyüttüysek şimdi de ülkemizi 2 kat daha ileri götürmek istiyoruz.Bizim siyasetimiz hizmet siyasetidir. Biz milletimize efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik.
 

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