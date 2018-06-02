02 Haziran 2018 Cumartesi16 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:31Güneş 05:27Öğle 13:08İkindi 17:06Akşam 20:37Yatsı 22:24
    • 22°C Adana
    • 19°C Adıyaman
    • 13°C Afyon
    • 13°C Ağrı
    • 13°C Amasya
    • 14°C Ankara
    • 26°C Antalya
    • 16°C Artvin
    • 20°C Aydın
    • 20°C Balıkesir
  • BIST: 99.171 -1.47
  • Altın: 193,398 2.48
  • Dolar: 4,5921 1.34
  • Euro: 5,3613 1.49

ABD'ye büyük misilleme! Hepsi birleşti

»
ABD'ye büyük misilleme! Hepsi birleşti
ABD’nin Avrupa Birliği (AB), Kanada ve Meksika’dan ithal ettiği çelik ile alüminyuma ek gümrük vergisi koyması sonrası Kanada ve Meksika anında misilleme kararı alırken AB ise18 Haziran’dan itibaren ABD ürünlerine ek vergiye hazırlanıyor.
ABD'ye büyük misilleme! Hepsi birleşti ABD'ye büyük misilleme! Hepsi birleşti ABD'ye büyük misilleme! Hepsi birleşti

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross perşembe günü yaptığı açıklamada alüminyum ve çeliğe ek gümrük vergisi uygulamasından iki ay kadar muaf tutulan AB, Kanada ve Meksika’nın muafiyetlerinin 1 Haziran itibariyle kaldırılacağını belirtmişti. Ross, Kanada ve Meksika ile 24 senedir varolan Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması’nın (NAFTA) yenilenmesi görüşmelerinin “beklenenden uzun sürmesi” ve görüşmelerin bitiş tarihiyle ilgili “kesin bir zamanlama olmaması” nedeniyle bu iki ülke için muafiyeti kaldırma kararı aldıklarını aktarmıştı.

İLK MİSİLLEMELER GELDİ

ABD’nin bu adımına Kanada ve Meksika’dan karşı adım gecikmedi. Kanada, ABD’den ithal edilen et, kahve, şekerleme, kontraplak, akçaağaç pekmezi ve çelik ile alüminyuma karşı toplamında 12 milyar 800 milyon dolar değerindeki ürüne misilleme gümrük vergisi uygulama kararı aldı. Meksika’da aralarında domuz eti, elma ve peynir çeşitlerinin bulunduğu birtakım tarımsal ürünlere ek gümrük vergisi uygulamaya karar verdi. Meksika Ticaret Bakanı Yardımcısı Juan Carlos Baker Twitter’da yaptığı açıklamada, “Meksika, ABD’nin Kuzey Amerika’da ticareti bozan tek taraflı ve korumacı önlemlerini kuvvetli bir şekilde reddediyor” dedi.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ise, “Bu dünya ticareti için kötü bir gün” dedi ve ABD’ye misilleme yapacaklarını açıkladı. Yaptığı 15’ten fazla görüşmede bazı açılımlar sunmasına rağmen Trump yönetimini ikna edemeyen AB, ilk adım olarak konuyu Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) taşıma kararı aldı. Bu adımı ise ‘dengeleme’ olarak adlandırılan ve en erken 18 Haziran sonrasında devreye girecek misilleme önlemleri izleyecek. AB Komisyonu, ABD’den ithal edilen yaklaşık 2.8 milyar Euro değerinde ürüne ek gümrük vergisi uygulamayı planlıyor.

KARAR YANLIŞ VE YASADIŞI

ABD’ye Avrupa’dan en çok ihracat yapan ülke olan Almanya’nın Maliye Bakanı Olaf Scholz, ABD’nin kararını “yanlış” ve uluslararası gümrük vergileri kurallarını ihlal etmesi nedeniyle “yasadışı” bulduğunu belirterek, AB’nin “güçlü ve akıllıca” bir şekilde yanıt vereceğini belirtti. “Transatlantik ilişkiler için iyi bir gün değil” diyen Scholz, “Avrupa Komisyonu, ilgili uluslararası kurallar ve ilgili zaman aralıkları içerisinde uygulanacak önlemler hazırladı” dedi. Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire da ABD’nin ek gümrük vergisi uygulama kararının “haksız ve gereksiz” olduğunu söyledi. Kararın küresel büyüme için “tehlikeli sonuçlar” doğuracağını belirtti.

İŞTE ABD’YE KARŞI MİSİLLEMELER

KANADA: Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, ABD’nin gümrük vergilerine karşılık olarak Amerikan çelik ve alüminyum ürünlerine 1 Temmuz’dan itibaren sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 tarife uygulanacağını açıkladı. Amerika’ya en çok çelik ihracatı yapan ülke olan Kanada, ABD’nin ithal ettiği 12.8 milyar dolarlık viski, portakal suyu, çelik, alüminyum ve diğer ürünlere ek gümrük vergisi uygulayacak. Yeni tarifedeki ürünler arasında yoğurt, kahve, şeker, tuvalet kağıdı, yelkenli, çamaşır makinesi gibi ürünlerde var.

MEKSİKA: Meksika hükümetinden yapılan yazılı açıklamada da ABD’den ithal edilen elma, üzüm, yabanmersini, domuz eti gibi çeşitli gıda ürünlerine ve bazı çelik ürünlerine ek gümrük vergileri getirileceği bildirildi. Açıklamada, Washington’un uygulayacağı tarifelerle eş değerde olacak gümrük vergilerinin, çelik ve alüminyuma yönelik vergiler iptal edilmediği müddetçe yürürlükte kalacağı da vurgulandı. Meksika Ekonomi Bakanı Ildefonsa Guajardo, ABD’nin ek vergi kararının iki ülke arasında ticareti yaklaşık 4 milyar dolar etkileyeceğini belirterek, “Uluslararası ticaret adına çok üzücü bir gün” açıklamasını yaptı.

AVRUPA BİRLİĞİ: Trump yönetimini ikna edemeyen AB, ilk adım olarak konuyu Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) taşıma kararı aldı. Bu adım ise ‘dengeleme’ olarak adlandırıldı. Eğer ABD’den yeşil ışık gelmezse 18 Haziran sonrasında devreye misilleme önlemleri girecek. DTÖ’ye iletilen liste AB’nin, ABD’nin sembol haline gelmiş ihracat kalemlerini hedef aldığını ve nokta atışa dayandığını gösteriyor. Bourbon viskiler, Levi’s kot pantolonlar, Harley Davidson motosikletler, pirinç, yabanmersini, portakal suyu, fıstık ezmesi, tütün, puro, demir ve çelik konteynerler listede yer alan ürünlerden bazıları.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Suudi Arabistan'da yeni deprem!Suudi Arabistan'da yeni deprem!Muhammed bin Selman'ın Veliaht Prens olmasıyla radikal değişiklikler yaşayan ülkede bu kez Çalışma ve Bakanı Gafis görevden alındı, Kültür ve Enformasyon Bakanlığı ikiye bölündü, Mekke ve Kutsal Mekanlar Kraliyet Kurulu oluşturuldu.
Çağrı merkezi dolandırıcılığında Afyon başı çektiÇağrı merkezi dolandırıcılığında Afyon başı çektiAfyonkarahisar banka kartı ve çağrı merkezi dolandırıcılığında zirveye oturdu. Milyonlarca liralık vurgun yapan 20 çağrı merkezi kapatıldı
4 saatlik skandal!4 saatlik skandal!Sanalkumar çetesinin baronu Veysel Şahin ve üç adamı hakkında Bakırköy’de aynı mahkemeden aynı gün içinde 4 saat arayla arayla verilen farklı kararlar nedeniyle adamları kaçtı.
"Ne olursunuz kullanmayın!""Ne olursunuz kullanmayın!"Bakan Soylu, genç nesile çağrıda bulunarak 'Çocuklar, insan insana yemek ikram eder, tatlı ikram eder ama ilaç ikram etmez. İlacı, hapı doktor yazar siz de eczaneden alırsınız." dedi.
F-16'lar bombaladı, 7 terörist öldürüldü!F-16'lar bombaladı, 7 terörist öldürüldü!Tunceli-Merkez Kırsalında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yapılan hava destekli operasyon sonucu 7 terörist, iki F-16 Savaş uçağıyla etkisiz hale getirildi.
Ankesör soruşturmasında bir ilk!Ankesör soruşturmasında bir ilk!Ankesör soruşturması kapsamında gözaltına alınan asker E. Ü., telefonda konuştuğu kişinin yıllardır yardım ettiği bir kadın olduğunu söyledi. İfadesi alınan S. Ç. de bu ifadeyi doğrulayınca takipsizlik kararı verildi.
  • Suriye'de uzun soluklu savaş hazırlığı02 Haziran 2018 Cumartesi 08:29
  • TSK Kandil’in kapısına dayandı!02 Haziran 2018 Cumartesi 08:26
  • ABD'ye büyük misilleme! Hepsi birleşti02 Haziran 2018 Cumartesi 08:22
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...01 Haziran 2018 Cuma 16:37
  • Siirt'te sıcak saatler! Hepsi öldürüldü01 Haziran 2018 Cuma 16:20
  • Twitter'dan duyurdu! Yüzde 3'ün altına indireceğiz01 Haziran 2018 Cuma 16:13
  • Emekliye maaş ödemesi başladı01 Haziran 2018 Cuma 15:17
  • 'O tarihten önce deprem olursa şaşırırım'01 Haziran 2018 Cuma 14:55
  • Türk Telekom binasında silah sesleri!01 Haziran 2018 Cuma 14:33
  • İngiliz gazeteciye ders gibi sözler!01 Haziran 2018 Cuma 14:15
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri