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TSK Kandil’in kapısına dayandı!

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TSK Kandil’in kapısına dayandı!
Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak’ın kuzeyinde Hakurk, Bermize, Kalereş ve Sidekan’ı için alan Bradost bölgesinde kontrolü tamamen sağladı.
TSK Kandil’in kapısına dayandı! TSK Kandil’in kapısına dayandı! TSK Kandil’in kapısına dayandı!

TÜRK Silahlı Kuvvetleri ( TSK), Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PKK’nın üs bölgesi olan Afrin’e yönelik operasyonu başarıyla noktalamasının ardından Irak’ın kuzeyindeki PKK kamplarına yönelik operasyonlarına hız verdi. Kuzey Irak’ta 22 kilometre derinliğe inen TSK, terör örgütünün Türkiye’ye geçişlerinde ve cephe gerisi lojistik üsler diye adlandırdığı sınır hattının derinliklerindeki Hakurk, Bermize, Kalereş ve Sidekan bölgelerini içine alan ve bölgenin fiziki koşullarının en zorlu olduğu Bradost bölgesinde kontrolü tamamen ele geçirdi. Gazete Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre Bradost bölgesi, Şemdinli hattından Hakkâri, Van, Ağrı, Bitlis Erzurum, Erzincan ve Ermenistan’a kadar uzanan bir geçiş üssü olarak kullanılıyordu. Bölgenin kontrol altına alınması, bu hattan geçişlerin önünü kesecek.

‘YIĞINAK YAPANLAR KANDİL’E KAÇTI’

Bradost bölgesini kapsayan, içinde Hakurk, Bermize, Kalereş ve Sidekan gibi geniş bir alanda 2 aydır devam eden operasyonların ardından örgütün 14 üst düzey yöneticisinin bölgeyi terk ettiği belirtildi. Bölgedeki kaynaklar, Afrin sürecinde Türkiye’ye sızmaya hazırlanan 2 bine yakın teröristin Türkiye’ye geçemeden Kandil’e döndüğünü kaydetti. Örgütün Bradost bölgesinde çok kayıp verdiğini ifade eden yerel kaynaklar, “Coğrafya zorlu bir. Yığınak yapılan üsler boşaldı. Özelikle Hakurk Kampı ve üsleri Türkiye’ye geçişlerde önemli bir geçiş üssü konumundaydı. Ancak şu an bölgedeki teröristler Kandil’e döndü, küçük gruplar halinde sızma girişimleri de püskürtüldü” dedi.

‘KANDİL’İN KAPISI BARAZGİR VADİSİ’

Bradost-Sidekan bölgesinde operasyonlar yoğunlaşırken, TSK, terör örgütünün üssü Kandil’in en kritik kapısı ve geçiş noktası olan Barazgir Vadisi’ne dayandı. Kaynaklar, Barazgir Vadisi’nin çok büyük öneme sahip olduğu, zira bu vadinin ağzının tutulması halinde PKK terör örgütünün kuzey yönlü hareketinin büyük ölçüde engelleneceği görüşünde. Bradost bölgesindeki faaliyetlerin tamamlanmasıyla Barazgir’de yığınakların artırılacağı ve Kandil için hazırlıkların koordinasyon merkezinin bu bölgeden gerçekleşeceği öğrenildi.

NEDEN BRADOST ve BARAZGİR?

Bradost ve Barazgir bölgeleri, bölücü örgüt için stratejik öneme sahip. Bradost bölgesi Türkiye’ye geçişlerde kullanılırken, Barazgir Vadisi ise Kandil’den Sincar-Suriye’nin kuzeyine geçişlerde üs olarak kullanılıyor. Bradost’un kontrol altına alınmasıyla ‘kuzey geçiş’ hattı kapanırken, Kandil’e açılan Barazgir’de kontrol sağlandığı takdirde Sincar ve Suriye’ye geçiş hattı kapanacak. Kandil operasyonuna ciddi katkı vermesi planlanan ve bu konuda 4 görüşme gerçekleştirilen İran Genelkurmay Başkanlığı’nın, Kandil’in İran sınır hattı içinde yer alan köyleri önümüzdeki salı gününe kadar boşaltacağı öğrenildi. Bölgede askeri yığınak içinde hazırlık yapan İran da operasyon sürecinde Türkiye’ye destek sağlayacak.

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