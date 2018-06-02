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Suriye'de uzun soluklu savaş hazırlığı

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Suriye'de uzun soluklu savaş hazırlığı
Suriye’de uzun sürecek yeni bir savaşın kapısını aralayan ABD-İsrail ittifakı, kuzeydeki DEAŞ-PKK tiyatrosunu güneyde Şiiler üzerinden uygulayacak.
Suriye'de uzun soluklu savaş hazırlığı Suriye'de uzun soluklu savaş hazırlığı Suriye'de uzun soluklu savaş hazırlığı

ABD, Suriye'nin kuzey ve doğu bölgelerinde DEAŞ üzerinden sahnelediği oyunun benzerini şimdi güneyde İran destekli Şii milisler bahanesiyle uygulamaya soktu. ABD ve İsrail'in Suriye'de uzun soluklu bir savaşa hazırlandığını söyleyen Ceyş'ül Mücahidin eski Siyasi Sorumlusu Zekeriya Mollahafçi, "Batılı güçler önce İran'ı sonra da Türkiye'yi Suriye'den çıkarmanın planlarını yapıyor" dedi. Son 2 ayda İsrail'in Esed'e ait 79 noktayı vurarak İran destekli 400 Şii milisi öldürdüğünü bildiren Mollahafçi, "Güneyde Golan, Kuneytra ve Dera'dan başlayarak, Ürdün ve sonrasında Suriye'nin Irak sınır bölgelerindeki tüm hat İran ve Şii milisler bahanesiyle vurulacak. Güney koridoru planı devrede. ABD Şii grupları 6 yıldır izliyor. İsrail saldırılarına meşruiyet kazandırmak için bu grupları terör listesine almaya başladı" diye konuştu. Mollahafçi, şunları söyledi:

DEAŞ MODELİ

"ABD ve İsrail Suriye'de uzun soluklu bir savaşa hazırlanıyor. PKK'ya tahsis edilen korsan hat DEAŞ bahanesiyle tesis edildi. Şimdi aynı modeli Şii gruplar üzerinden güneyde tatbik edecekler. Geçtiğimiz günlerde Suriye'de savaşan Hizbullah, Asaeb Ehlül Hak ve Hareketi Nuceba isimli Şii gruplar terör listesine alındı. ABD 2015'te başlattığı süreci bu sefer güneyden devam ettirecek. İsrail zaten resmen sahada. İran destekli grupların Lübnan, Ürdün ve Irak bağlantılarını keserek Suriye’den çıkmalarını sağlayacaklar."

SONRAKİ HEDEF TÜRKİYE

"İsrail, Suveyda-Kuneytra hattını istiyor. ABD ise Haseke ve Rakka’ya ek olarak Deyrizor'da tüm kontrolü sağlama peşinde. Tabka, Rimeylan ve Tanef üslerine ek olarak Deyrizor'un doğusunda da kalıcı üsler kuruyor. Suriye’de savaşan Şii grupların tasfiyesinden sonra Afrin, İdlib, Cerablus, Hama, Anedan, El Bab, Azez, Çobanbey gibi geniş bir alana yayılan Türk askeri varlığının Suriye’den çıkarılması için çaba sarf edecekler. ABD, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları’nda çok net bir yenilgi aldı ve gücü yettiği oranda rövanş almaya çalışacak."

Yenişafak

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