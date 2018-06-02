FETÖ’nün TSK’daki yapılanmasını açığa çıkarmak için başlatılan ‘ankesör soruşturması’ kapsamında mahrem imamların kendisine bağlı bulunan askerlerle ‘sabit telefon hatları’ üzerinden irtibat kurdukları belirlendi.
Bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, il genelinde 477 adet sabit hat, büfe ve ankesörlü telefonların HTS kayıtlarını çıkartarak analiz çalışması yaptı. Bu çalışmada E. Ü. isimli askerin de ankesörlü telefonlardan arandığı tespit edildi. Savcılık, E. Ü. hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan soruşturma başlattı. Şüpheli asker ifadesinde, maddi durumu iyi olmayan bir kadına yıllardır yardım ettiğini, S. Ç.’nin bu nedenle kendisini aradığını anlattı.
YARDIM İÇİN ARIYORDUM
S. Ç. de ifadesinde, E. Ü.’yü 10 yıldır tanıdığını, bu kişinin çocuğunun ölümünden sonra kendisine yardım ettiğini, cep telefonunun bulunmadığı dönemlerde Şentepe semtindeki Merkez Camisi’nin yanında bulunan Türk Telekom bayisiden arayarak sıkıntılarını ilettiğini, E. Ü.’nün de sıkıntılarını giderecek şekilde kendisine yardımcı olduğunu söyledi. Savcılık, kadının ifadesinde anlattıklarının doğru olup olmadığını belirlemek için titiz bir çalışma sürdürdü.
ARADIĞI YERİ GÖSTERDİ
Savcılığın talebi üzerine S. Ç. aramaları yaptığı Telekom bayisinin yerini gösterdi. S. Ç.’nin bu bayiden sadece E. Ü. ile görüştüğü, ardışık olarak başka herhangi bir asker ile görüşme yapmadığı belirlendi. Soruşturma sonucu FETÖ bağlantısı tespit edilmeyen şüpheli asker hakkında 30 Mayıs tarihinde takipsizlik kararı verildi. Bu, ankesör soruşturmasındaki ilk takipsizlik oldu.
Hürriyet
02 Haziran 2018 Cumartesi16 Ramazan 1439
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Ankesör soruşturmasında bir ilk!
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