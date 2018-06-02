02 Haziran 2018 Cumartesi16 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:31Güneş 05:27Öğle 13:08İkindi 17:06Akşam 20:37Yatsı 22:24
    • 22°C Adana
    • 19°C Adıyaman
    • 13°C Afyon
    • 13°C Ağrı
    • 13°C Amasya
    • 14°C Ankara
    • 26°C Antalya
    • 16°C Artvin
    • 20°C Aydın
    • 20°C Balıkesir
  • BIST: 99.171 -1.47
  • Altın: 193,398 2.48
  • Dolar: 4,5921 1.34
  • Euro: 5,3613 1.49

Ankesör soruşturmasında bir ilk!

»
Ankesör soruşturmasında bir ilk!
Ankesör soruşturması kapsamında gözaltına alınan asker E. Ü., telefonda konuştuğu kişinin yıllardır yardım ettiği bir kadın olduğunu söyledi. İfadesi alınan S. Ç. de bu ifadeyi doğrulayınca takipsizlik kararı verildi.
Ankesör soruşturmasında bir ilk! Ankesör soruşturmasında bir ilk! Ankesör soruşturmasında bir ilk!


FETÖ’nün TSK’daki yapılanmasını açığa çıkarmak için başlatılan ‘ankesör soruşturması’ kapsamında mahrem imamların kendisine bağlı bulunan askerlerle ‘sabit telefon hatları’ üzerinden irtibat kurdukları belirlendi. 

Bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, il genelinde 477 adet sabit hat, büfe ve ankesörlü telefonların HTS kayıtlarını çıkartarak analiz çalışması yaptı. Bu çalışmada E. Ü. isimli askerin de ankesörlü telefonlardan arandığı tespit edildi. Savcılık, E. Ü. hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan soruşturma başlattı. Şüpheli asker ifadesinde, maddi durumu iyi olmayan bir kadına yıllardır yardım ettiğini, S. Ç.’nin bu nedenle kendisini aradığını anlattı.

YARDIM İÇİN ARIYORDUM

S. Ç. de ifadesinde, E. Ü.’yü 10 yıldır tanıdığını, bu kişinin çocuğunun ölümünden sonra kendisine yardım ettiğini, cep telefonunun bulunmadığı dönemlerde Şentepe semtindeki Merkez Camisi’nin yanında bulunan Türk Telekom bayisiden arayarak sıkıntılarını ilettiğini, E. Ü.’nün de sıkıntılarını giderecek şekilde kendisine yardımcı olduğunu söyledi. Savcılık, kadının ifadesinde anlattıklarının doğru olup olmadığını belirlemek için titiz bir çalışma sürdürdü. 

ARADIĞI YERİ GÖSTERDİ 

Savcılığın talebi üzerine S. Ç. aramaları yaptığı Telekom bayisinin yerini gösterdi. S. Ç.’nin bu bayiden sadece E. Ü. ile görüştüğü, ardışık olarak başka herhangi bir asker ile görüşme yapmadığı belirlendi. Soruşturma sonucu FETÖ bağlantısı tespit edilmeyen şüpheli asker hakkında 30 Mayıs tarihinde takipsizlik kararı verildi. Bu, ankesör soruşturmasındaki ilk takipsizlik oldu.

Hürriyet
 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Suudi Arabistan'da yeni deprem!Suudi Arabistan'da yeni deprem!Muhammed bin Selman'ın Veliaht Prens olmasıyla radikal değişiklikler yaşayan ülkede bu kez Çalışma ve Bakanı Gafis görevden alındı, Kültür ve Enformasyon Bakanlığı ikiye bölündü, Mekke ve Kutsal Mekanlar Kraliyet Kurulu oluşturuldu.
Çağrı merkezi dolandırıcılığında Afyon başı çektiÇağrı merkezi dolandırıcılığında Afyon başı çektiAfyonkarahisar banka kartı ve çağrı merkezi dolandırıcılığında zirveye oturdu. Milyonlarca liralık vurgun yapan 20 çağrı merkezi kapatıldı
4 saatlik skandal!4 saatlik skandal!Sanalkumar çetesinin baronu Veysel Şahin ve üç adamı hakkında Bakırköy’de aynı mahkemeden aynı gün içinde 4 saat arayla arayla verilen farklı kararlar nedeniyle adamları kaçtı.
"Ne olursunuz kullanmayın!""Ne olursunuz kullanmayın!"Bakan Soylu, genç nesile çağrıda bulunarak 'Çocuklar, insan insana yemek ikram eder, tatlı ikram eder ama ilaç ikram etmez. İlacı, hapı doktor yazar siz de eczaneden alırsınız." dedi.
F-16'lar bombaladı, 7 terörist öldürüldü!F-16'lar bombaladı, 7 terörist öldürüldü!Tunceli-Merkez Kırsalında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yapılan hava destekli operasyon sonucu 7 terörist, iki F-16 Savaş uçağıyla etkisiz hale getirildi.
Ankesör soruşturmasında bir ilk!Ankesör soruşturmasında bir ilk!Ankesör soruşturması kapsamında gözaltına alınan asker E. Ü., telefonda konuştuğu kişinin yıllardır yardım ettiği bir kadın olduğunu söyledi. İfadesi alınan S. Ç. de bu ifadeyi doğrulayınca takipsizlik kararı verildi.
  • Suriye'de uzun soluklu savaş hazırlığı02 Haziran 2018 Cumartesi 08:29
  • TSK Kandil’in kapısına dayandı!02 Haziran 2018 Cumartesi 08:26
  • ABD'ye büyük misilleme! Hepsi birleşti02 Haziran 2018 Cumartesi 08:22
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...01 Haziran 2018 Cuma 16:37
  • Siirt'te sıcak saatler! Hepsi öldürüldü01 Haziran 2018 Cuma 16:20
  • Twitter'dan duyurdu! Yüzde 3'ün altına indireceğiz01 Haziran 2018 Cuma 16:13
  • Emekliye maaş ödemesi başladı01 Haziran 2018 Cuma 15:17
  • 'O tarihten önce deprem olursa şaşırırım'01 Haziran 2018 Cuma 14:55
  • Türk Telekom binasında silah sesleri!01 Haziran 2018 Cuma 14:33
  • İngiliz gazeteciye ders gibi sözler!01 Haziran 2018 Cuma 14:15
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri