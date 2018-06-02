F-16'lar bombaladı, 7 terörist öldürüldü!

Tunceli'de hava destekli operasyonda F-16'lar, 7 terör örgütü mensubunu etkisiz hale getirdi.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Tunceli merkez kırsalında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının koordinesinde hava destekli operasyon başlatıldı.
Devam eden operasyonda tespit edilen 7 terör örgütü mensubu terörist, F-16'lar tarafından etkisiz hale getirildi.
Açıklamada, kent genelinde teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.