"Ne olursunuz kullanmayın!"



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cemal Reşit Rey'de düzenlenen İstanbul İmam Hatip Okulları 3. İslami İlimler Olimpiyatı Ödül Töreni'nde konuştu. Soylu, gençlere uyuşturucu maddeler ve toplumsal olaylar konusunda uyarılarda bulundu.



İslam dininin iman, ahlak ve ilim üzerine bina edildiğini ifade eden Soylu, şunları kaydetti:



"İman, elbette ki Cenab-ı Allah'ın kalbinize ihsan ettiği bir lütuftur. Kalbinizde olan bir şeydir. Ama ilim ve ahlak, insanın kendi gayretiyle kazandığı hasletlerdir. Onun için ilk emir oku'dur. Okursanız ilim sahibi olursunuz. Okursanız öğrenirsiniz ve hem ailenizden, hocalarınızdan tahsil ettiklerinizle, hem de okuduklarınızı ahlakınızı Cenab-ı Hakk'ın istediği şekilde getirirsiniz.



"BİRİLERİ LABORATUVARLARDA ÖLÜMCÜL UYUŞTURUCULAR İMAL EDEBİLİYOR"



İlmi tek başına değil, ahlakla birlikte temin etmek önemlidir. Eğer ilim, ahlaktan yoksun olursa insanlara zarar veren bir canavar haline dönüşmüştür. Örnek olarak kimya ne güzel bir bilim dalı değil mi? İnsanlara ilaç yapıyor, hayatımızın birçok alanında kimyadan istifade ediyoruz ama kalp ilacı yapılan kimyasallarla birileri Avrupa'daki laboratuvarlarda o ölümcül sentetik uyuşturucular imal edebiliyor.



Bunları terör örgütleri eliyle satıp hem gençleri zehirliyorlar hem de teröre finansman sağlıyorlar. 2016 ve 2017 yılında yakaladığımız extacy tablet miktarı yüzde 127 oranında arttı. Aynı dönemde captagon da yüzde 103, esrar ise yüzde 217 oranında arttı. Bu yılın ilk beş ayında 15 bin 86 operasyon yaptık. 2016'da İstanbul'da yaklaşık 489 kilogram eroin yakalandı. 2017'de bin 561 kilo yakaladık."



"ÇOCUKLAR İNSAN İNSANA İLAÇ İKRAM ETMEZ"



İstanbul'da okullarda alınan önlemleri aktaran Bakan Soylu, asıl işin anne babalar ve öğrencilere düştüğünü söyledi.



Ahlakı olmayıp ilmi olan insanlardan çocukları korumak gerektiğini ifade eden Soylu, "Çocuklar, insan insana yemek ikram eder, tatlı ikram eder ama ilaç ikram etmez. İlacı, hapı doktor yazar siz de eczaneden alırsınız. Bunun dışında hiçbir arkadaşınızın ya başka birisinin ikram edip 'Al bunu iç, iyi gelir' dediği hiçbir ilacı ne olursunuz kullanmayın. Aynı şekilde terörist yetiştirirken de ilimden faydalanıyorlar. Bomba yaparken, insanları terörist olmaya ikna ederken yine ilimden faydalanıyorlar. Bir teröriste yaptığı katliamı cihat diye yutturuyorlar. Bunlara ait psikolojik ikna yöntemleri, teknikleri, yani bu işin ilmini kullanıyorlar. Dolayısıyla her alanda algılarımızı açık tutmak zorundayız." ifadelerini kullandı.



Eğitimin amacının ahlak ve bilgiyi aynı zamanda vermek olduğunu vurgulayan Soylu, "Biz sizlerin robot yapmasını istiyoruz. Biz sizlerin dürüst, saygılı, terbiyeli, kökenini, medeniyetini, değerlerini bilen insanlar olmanızı istiyoruz." dedi.

