4 saatlik skandal!

İstanbul polisi geçen yıl, internet üzerinden uluslararası yasadışı bahis, kumar oynatan şebekeye ‘Handikap’ adıyla operasyon düzenledi. Milyonlarca liralık vurgun yapıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda 39 kişi tutuklandı, çete lideri Veysel Şahin yakalanamadı. Şahin ve 236 şüpheli için 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Polisin takibi sonucu Şahin’in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) olduğu tespit edildi. İade girişimi başlatılırken Şahin Lübnan’a geçti.
5 MİLYAR EURO’SU VAR
Dosyasındaki bilgilere göre Şahin, 5 milyar Euro’ya hükmeden önemli bir kumar baronuydu. Çetenin İstanbul’daki yapılanması çökertildi, yasadışı yollardan elde edilen paraların Kapalıçarşı’daki bir döviz bürosu aracılığı ile KKTC’deki Şahin’e aktarıldığı delillendirildi. Şahin’in, Sivas’ta yaşayan babası Sümmani Şahin’in, 2017’nin temmuz ayında kayısı toplamak için çıktığı ağaçtan düşünce bel ve kalçasında kırıklar oluştu. Oğul Şahin’in kiraladığı özel uçakla babasını görmeye geleceği bilgisine ulaşıldı. Önce Sivas polisine bilgi verildi. Şahin, havalimanında gözaltına alınırken, İstanbul’da da iki rezidans dairesi ve çok sayıda adrese girildi. 29 kişi gözaltına alındı, bahis oynatılan bilgisayarlara ve 350 banka kartına el konuldu. Şahin’in yardımcısı Serdar Karabaş Ukrayna’ya gitmek isterken Atatürk Havalimanı’nda yakalandı.
METRİS’TEKİLER TAHLİYE EDİLDİ
Büyükçekmece 3’üncü Sulh Ceza Hâkimliğince Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden sorgulanan Şahin tutuklanarak Sivas E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı, Şahin’in de arasında bulunduğu 60 şüpheli hakkında “örgüt kurmak” “suç örgüt üyesi olmak” “yasadışı bahis oynatmak” suçlamaları ile iddianame hazırladı. Büyükçekmece 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde suç örgütü kurmak suçlaması ile tutuklu yargılanan Şahin ve sağ kolları Derkan Başer, Erdemir Savun, Gürcan Çarkçı geçen 5 Nisan’da tutukluluklarına yapılan itirazın mahkeme tarafından reddedilmesi üzerine avukatları aracılığı ile üst mahkemeye itiraz etti. Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi 13 Nisan 2018’de itirazları haklı bularak Şahin ve 3 adamının tahliyesine karar verdi. Tahliye kararları aynı gün içinde faksla Metris ve Silivri cezaevlerine gönderildi. Şahin’in adamları 13 Nisan 2018 saat 20.00 sıralarında Metris Cezaevi’nden salıverildi. Aynı saatlerde Silivri Cezaevi’nden salıverilmesi beklenen Şahin’in tahliyesi ise bazı eksikliklerden dolayı gerçekleşmedi.
BU KEZ DE ‘YAKALAYIN’ KARARI
Bu sırada ise Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Şahin ve adamlarının tahliyesine itiraz ederek yakalama kararı çıkarılması için aynı mahkemeye başvurdu. Aynı gün yani 13 Nisan 2018’de saat 22.00 sıralarında toplanan Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi, Şahin ve adamları hakkındaki tahliye kararının kaldırılmasına ve haklarında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti. Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Tuncay Aslan, üye hâkimler Göktan Taşkın ve Hamdiye Okudan tarafından verilen kararın gerekçesinde “Tahliye kararının eksik dosya yüzünden” verildiği belirtildi. Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2. kararı tahliye bekleyen çete lideri Şahin’in tutukluluğunun devamını sağladı. Ancak bu karardan sadece 3-4 saat önce Metris Cezaevi’nden tahliye edilen Başer, Savun, Çarkçı kayıplara karıştı. Aradan geçen 1.5 aylık zaman içinde de halen yakalanamadılar.
CEZAEVİNDE 103 AVUKATLA GÖRÜŞTÜ
Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre, aylık gelirinin 200 bin dolar olduğunu söyleyen Şahin’in tahliyesi için Ankara ve İstanbul’da nüfuzlu kişilerin devreye girdiği ve rüşvet iddiaları üzerine Büyükçekmece Başsavcılığı Adalet Bakanlığı’na yazı yazarak tutuklu Şahin ile kimlerin görüştüğünün tespitini istedi.
Silivri 1 No’lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü’nün gönderdiği cevabi yazıda Şahin’in cezaevinde bulunduğu ilk 2 ay içinde 103 ayrı avukat ile 303 kez görüştüğü belirtildi.
02 Haziran 2018 Cumartesi16 Ramazan 1439
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