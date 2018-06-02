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Suudi Arabistan'da yeni deprem!

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Muhammed bin Selman'ın Veliaht Prens olmasıyla radikal değişiklikler yaşayan ülkede bu kez Çalışma ve Bakanı Gafis görevden alındı, Kültür ve Enformasyon Bakanlığı ikiye bölündü, Mekke ve Kutsal Mekanlar Kraliyet Kurulu oluşturuldu.
Suudi Arabistan'da yeni deprem!
Suudi Arabistan'da yeni deprem! Suudi Arabistan'da yeni deprem! Suudi Arabistan'da yeni deprem!

 

Suudi Arabistan'da Çalışma ve Sosyal Kalkınma Bakanı Ali bin Nasır el-Gafis görevden alındı, birçok yeni bakan yardımcısı ve üst düzey yetkili atandı.

Resmi haber ajansı SPA'da yayımlanan Kraliyet Divanı kararnamelerine göre, Kral Selman bin Abdulaziz Al Suud, Çalışma ve Sosyal  Kalkınma Bakanı Gafis'in görevden alınmasına, Kültür ve Enformasyon Bakanlığının iki ayrı bakanlığa ayrılmasına, 'Mekke ve Kutsal Mekanlar Kraliyet Kurulu' oluşturulmasına karar verdi.

Kutsal topraklarda daha iyi hizmet verilebilmesi için 'Mekke ve Kutsal Mekanlar Kraliyet Kurulu' oluşturulması talimatı verilen kararnamelerde, söz konusu kurula da Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın yönetim kurulu başkanı olarak tayin edildiği belirtildi. Yönetim kurulu üyelerinin bazılarının Veliaht Prens tarafından belirleneceği kaydedildi.

Bakanlık ikiye bölündü

Kararnamelerde ayrıca mevcut 'Kültür ve Enformasyon Bakanlığı'nın, Kültür Bakanlığı ve Enformasyon Bakanlığı olmak üzere iki ayrı bakanlığa ayrıldığına dikkat çekildi.

Söz konusu bakanlığın iki ayrı bakanlık olarak yeniden  yapılandırılması çalışmalarını tamamlaması için Bakanlar Kurulundaki uzmanlar heyetinin görevlendirildiği aktarıldı.

Yeni yapılanmayla oluşan ve sadece kültür faaliyetleri üzerinde çalışmalarını sürdürecek Kültür Bakanlığı makamına Prens Bedr bin Abdullah bin Muhammed bin Ferhan Al Suud atandı. Eş-Şeyh Salih Al eş-Şeyh, Devlet Bakanı ve Bakanlar Kurulu üyesi; Abdullatif bin Abdulaziz bin Abdurrahman Al eş-Şeyh de İslam İşleri, Davet ve İrşat Bakanı olarak tayin edildi.

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Kalkınma Bakanı Gafis görevden alınarak  yerine, Riyad Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmed bin Süleyman er-Racihi  atandı.

Yeni kararnamelerde görevden alınan Ulaştırma Bakanı Yardımcısı Saad  el-Halb'ın yerine Bedr ed-Delami ile Abdulhadi el-Mansur'un atanmasının yanı sıra  birkaç bakanlığa daha yeni üst düzey atamalar yapıldı.

Suudi Arabistan'da geçen şubat ayında yayımlanan kararnamelerde de  Genelkurmay Başkanı ve Hava Kuvvetleri Komutanı emekliye sevk edilmiş, Kara Kuvvetleri Komutanı ile birçok bakan yardımcısı ve üst düzey yetkili görevden alınmıştı.

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