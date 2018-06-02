Star TV'de açıklamalarda bulunan Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe'deki seçimle ilgili olarak "En ideali ‘hayırlı olsun' demektir. Gönlüm bu nokta da, ideal bir yönetimin iş başına gelmesidir, ama burada tabi tecrübe, çok çok önemli. Temenni ederim ki, inşallah bu kongre ile birlikte Fenerbahçe çok daha diri, çok daha güçlü, ama tecrübenin hakim olduğu bir yapı ile devam eder." şeklinde konuştu.
02 Haziran 2018 Cumartesi16 Ramazan 1439
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Erdoğan F.Bahçe'deki seçimi yorumladı 'Gönlüm...'
Fenerbahçe Kulübü, tarihinin en yüksek katılımlı seçimine hazırlanırken bu seçim öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da açıklamalarda bulundu.
Star TV'de açıklamalarda bulunan Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe'deki seçimle ilgili olarak "En ideali ‘hayırlı olsun' demektir. Gönlüm bu nokta da, ideal bir yönetimin iş başına gelmesidir, ama burada tabi tecrübe, çok çok önemli. Temenni ederim ki, inşallah bu kongre ile birlikte Fenerbahçe çok daha diri, çok daha güçlü, ama tecrübenin hakim olduğu bir yapı ile devam eder." şeklinde konuştu.
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