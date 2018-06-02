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Bakan müjdeyi verdi! 500 ile bin TL arası ödeme

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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, kıyı balıkçılarına 500 ile bin lira arasında destekleme ödemesi yapacaklarını açıkladı.
Bakan müjdeyi verdi! 500 ile bin TL arası ödeme
Bakan müjdeyi verdi! 500 ile bin TL arası ödeme Bakan müjdeyi verdi! 500 ile bin TL arası ödeme Bakan müjdeyi verdi! 500 ile bin TL arası ödeme


Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, geleneksel kıyı balıkçılığının kayıt altına alınması ve desteklenmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Denizlerde ve iç sularda geleneksel kıyı balıkçılığı verilerinin güncellenerek kayıt altına alınması ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanması amacıyla balıkçı teknesi sahiplerine yapılacak desteklemeye ilişkin iş ve işlemlerle ilgili usul ve esasları düzenleyen 'Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliği' 29 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu tebliğ kapsamında geleneksel balıkçılık yöntemleri ile avcılık yapan 10 metreden küçük boylardaki ruhsatlı balıkçı tekne sahiplerine 2018 yılında 500 ile bin lira arasında destekleme ödemesi yapacağız" dedi. 

Türkiye'nin balıkçılık filosunda, denizlerde ve iç sularda ticari amaçlı su ürünleri avcılığı yapmak üzere ruhsatlandırılmış 18 bin balıkçı gemisi bulunduğunu kaydeden Bakan Fakıbaba, şöyle devam etti: 
 
"Bu teknelerin yaklaşık yüzde 10’unu gırgır ve trol diye tabir edilen endüstriyel balıkçılık faaliyetinde bulunan büyük balıkçı tekneleri, yüzde 90’lık kısmını ise geleneksel kıyı balıkçılığı yapan, 10 metreden daha küçük boylardaki balıkçı tekneleri oluşturuyor. Tebliğin yayımlandığı 29 Mayıs tarihinde geçerli bir ruhsata sahip, iç sularda avcılık yapan tüm balıkçı teknesi sahipleri ile denizlerde avcılık yapan 10 metreden küçük balıkçı teknesi sahiplerini, tekne boyuna bağlı olarak destekleyeceğiz. Buna göre deniz ve iç su balıkçı teknelerinden; 5 metrenin altındakilere 500 lira, 5 ile 7,99 metre arasındakilere 750 lira ve 8 ile 9,99 metre arasındaki deniz balıkçı tekneleri ile 8 metre ve daha büyük boylardaki iç su balıkçı teknelerine bin lira destekleme ödemesi yapacağız." 
 
"Son 6 yılda toplam 165 milyon lira ödeme yaptık" 
 
Balıkçıların, yaptıkları avcılığa ve sosyoekonomik durumlarına ilişkin tebliğde yer alan formları doldurarak 14 Eylül 2018 tarihine kadar il/ilçe müdürlüklerine şahsen başvuru yapmaları halinde bu desteklerden faydalanabileceklerini belirten Fakıbaba, sözlerini şöyle tamamladı: 
 
"Bu kapsamdaki ödemeleri 2018 yılı sonunda yapacağız. Bu sayede, deniz ve iç sulardaki nimeti bin bir zahmetle bizlere ulaştıran balıkçılarımızı, sosyo-ekonomik durumları itibariyle kayıt altına alırken, ekonomik açıdan da desteklemiş oluyoruz. Geçen yıl uygulamasını başlattığımız bu destekleme kapsamında, başvuru yapan 8 bin 762 balıkçı gemisi sahibine toplam 7 milyon lira destekleme ödemesi yaptık. Bu yıl ki destekler için geçen yıldan daha fazla sayıda başvuru almayı bekliyoruz. Diğer taraftan 10 metre ve üzeri balıkçı teknesi sahiplerine, teknelerini av filolarından gönüllülük esasına göre çıkarmaları durumunda verilen destekleme kapsamında yer alan balıkçılarımıza, uygulamanın başladığı son 6 yılda toplam 165 milyon lira ödeme yaptık. Ayrıca hükümetimiz tarafından da balıkçılara bugüne kadar 1 milyar 700 milyon liradan fazla ÖTV’siz mazot desteği verildi. Balıkçılarımız, ÖTV’siz mazot desteği ile Ziraat Bankasının düşük faizli kredi uygulamalarından faydalanmaya devam edecekler.”
 

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