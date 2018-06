'Türkiye dünyanın yeni merkezini inşa ediyor'

İçişleri Bakanı Soylu yapılan yeni havalimanı ile alakalı çok çarpıcı açıklamalara imza attı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İnsansız hava aracı istedik bize Amerika, İsrail insansız hava aracı vermedi. Sonra paramızı verdik tekrar İsrail'den aldık. Bozuldu tamire gönderdik geri göndermedi. Ama bugünkü Türkiye'de böyle bir tablo yok. Bugün teröristi bitirirken insansız hava araçlarımızı İsrail'den değil bizim ay yıldızlı patentini takan Türk mühendislerimizin ürettiği insansız hava araçları üreten yeni bir Türkiye var." dedi.

24 Haziran'ın önemli bir tarih olduğunun altını çizen Soylu, sözlerine şöyle devam etti:

"24 Haziran'da bir tercih yapacağız. Ya eski Türkiye'de yaşamışlıklarımız ya terörizmle, anarşizmle, ekonomik dar boğazlarla sıkışan bir Türkiye'nin mecalsiz kalma hali... Bu ülkede 1999'da deprem oldu ve bu ülke ceset torbası bulamayan bir ülke halindeydi. Bugün geldiğimiz nokta o eski Türkiye'de mecalimizin kalmadığı, ele elimizi açtığımız 'Nolursunuz emekli maaşlarımızı ödeyemiyoruz, para verinde ödeyelim' dediğimiz bir hal değil. İMF'ye mahçup olduğumuz bir hal değil. İnsansız hava aracı istedik bize Amerika, İsrail insansız hava aracı vermedi. Sonra paramızı verdik tekrar İsrail'den aldık. Bozuldu tamire gönderdik geri göndermedi. Ama bugünkü Türkiye'de böyle bir tablo yok. Bugün teröristi bitirirken insansız hava araçlarımızı İsrail'den değil bizim ay yıldızlı patentini takan Türk mühendislerimizin ürettiği insansız hava araçları üreten yeni bir Türkiye var.

"TÜRKİYE DÜNYANIN YEN MERKEZİNİ İNŞA EDİYOR"



Büyük projeler yaptıklarına ve dünyanın en büyük havalimanını inşa ettiklerine dikkati çeken Soylu, şöyle konuştu:

"Biz sadece bir havalimanı yapmıyoruz bizim yaptığımız sadece bir havalimanı olsa Almanya, Amerika, Avrupa böyle hoplar mı? Biz sadece bir havalimanı yapmıyoruz. Biz Ortadoğu'dan Çin'e kadar dünyanın yeni merkezini orada inşa etmeye çalışıyoruz. Bunu sizler yapıyorsunuz. Nerede uçaklar gelirse buradaki havalimanına konacak. Her tarafa şehir hastaneleri yapıyoruz. Ülkemizde 81 vilayette üniversiteler yaptık. Biz savunma sanayimizde bağımlılıktan kurtulduk. Şimdi kendi helikopterimizi, insansız hava aracımızı yapıyoruz. Yüzde 80'lere ulaştık şimdi yüzde 85'lere ulaşacağız kendi milli üretimlerilerimizi ortaya koyacağız. Biz 2023'e, 2053'e, 2071'e gidiyoruz.

Türkiye'de her seçim kritiktir. Çünkü Türkiye her seçimde bu milletin verdiği kararla önemli adımlar atıyor. Bunu rahmetli Menderes'le yaptı, Özal'la yaptı. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan'la beraber yapıyor. Millet eline fırsatı geçirdiğinde her seçimin kritik olduğunu biliyor. Çünkü bizim ülkemiz kritik. Gözleri bizim ülkemizin üzerinde bize çelme takmak istiyorlar. Darbelerle, ekonomik krizlerle, 28 Şubat'la, 27 Nisan'la, Gezi olaylarıyla, 17-25 Aralık'la, 6-7 Ekim olaylarıyla, en son tanklarla, helikopterlerle bu ülkenin demokrasisini ve milleti teslim alıp çelme takmak istediler. Bu memleketi hainlere teslim etmedik."