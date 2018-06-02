Ali Şen yaptığı açıklamada, “Fenerbahçe, Türkiye’nin en büyük sivil toplum organizasyonu. Gündeme bakıldığında, sanki ABD başkanı seçiliyor. En modern cihazlarla adaylığa gidiliyor. 20 binden fazla katılım olacak. Bunlar Türk sporunda bir ilk. Kongrenin statta yapılması müthiş. Kulüp başkanlığına bu kadar ilgi olması mutluluk verici” ifadelerini kullandı.
02 Haziran 2018 Cumartesi16 Ramazan 1439
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Ali Şen: Sanki ABD başkanı seçiliyor!
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