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Ali Şen: Sanki ABD başkanı seçiliyor!

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Ali Şen: Sanki ABD başkanı seçiliyor!
Eski başkan Ali Şen, Fenerbahçe'deki kongreyle ilgili değerlendirmede bulundu.
Ali Şen: Sanki ABD başkanı seçiliyor! Ali Şen: Sanki ABD başkanı seçiliyor! Ali Şen: Sanki ABD başkanı seçiliyor!


Ali Şen yaptığı açıklamada, “Fenerbahçe, Türkiye’nin en büyük sivil toplum organizasyonu. Gündeme bakıldığında, sanki ABD başkanı seçiliyor. En modern cihazlarla adaylığa gidiliyor. 20 binden fazla katılım olacak. Bunlar Türk sporunda bir ilk. Kongrenin statta yapılması müthiş. Kulüp başkanlığına bu kadar ilgi olması mutluluk verici” ifadelerini kullandı.
 

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