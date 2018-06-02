Fenerbahçe'de tarihi kongre!

Fenerbahçe’de seçim heyecanı artık resmen başladı. Sarı-lacivertli kulübün 2 gün sürecek kongresinde start verildi.
Ali Koç’a yoğun ilgi
Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç, Kadıköy Ülker Stadyumu’nda alkışlarla karşılandı. Sarı-lacivertli kulübü daha aydınlık bir geleceğe taşımak istediğini her fırsatta dile getiren Koç’a yoğun bir ilgi olması dikkati çekti.
Aziz Yıldırım, Nihat Özdemir ile birlikte geldi
Öte yandan Ali Koç’tan sonra Fenerbahçe’nin mevcut başkanı Aziz Yıldırım da Ülker Stadyumu’na girdi. Aziz Yıldırım’ın yanında Nihat Özdemir’in olması da dikkatleri çekti.
1. gün
Genel kurul için ilk olarak Başkanlık Divanı seçimi yapılacak.
Tüzük gereği iki aday, 200 üyenin imza attığı başvuru dilekçelerini verecek.
Yönetim kurulu ile denetim kurulu faaliyet raporları okunacak.
Yönetimin mali ve idari yönden ibra oylaması yapılacak.
Önce adaylar Ali Koç ve Aziz Yıldırım, sonra dileyen üyeler konuşma yapacak.
2. gün
Adaylar, yönetim kurulu ve diğer kurul listelerini açıklayacak.
Saat 10.00’dan itibaren oy verme işlemi başlayacak.
Saat 17.00’de bu işlem bitecek ancak sıraya giren kişiler oy verebilecek.
Verilecek bir işaretle, tüm sandıklar aynı anda açılacak.
Günün sonunda genel kurul divanı, Fenerbahçe’nin yeni başkanını açıklayacak.