Bir ülkeden daha ABD'ye S-400 resti!

Hindustan Times'ın haberine göre, Hindistan Rus S-400 savunma sistemlerini satın almaktan vazgeçmiyor. Gazeteye konuşan kaynaklar, Hükümet Güvenlik Komitesi'nin onayı halinde, Hindistan'ın Rusya'dan 5.5 milyar dolar değerinde 5 batarya S-400 satın alacağını, Savunma Bakanlığı'nın anlaşma ile ilgili görüşmeleri durdurma yönünde bir talimat almadığını söyledi.
Haberde, ''Anlaşmaya dair görüşmeler tamamlandığında, Başbakan Narendra Modi'nin liderliğindeki Hükümet Güvenlik Komitesi'nin nihai bir karar alması gerekiyor'' ifadeleri yer aldı.
Haberde, Yeni Delhi'nin Rusya’nın Pakistan’a da S-400 satmasından endişe duyduğu belirtildi.
ABD'den, Hindistan'ın Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi satın alması nedeniyle Predator tipi insansız hava araçlarının satışını durdurabileceği açıklaması gelmişti.