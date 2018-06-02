Karakuş ile bir süre konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Beylerbeyi’ndeki çalışma ofisine geçti. Erdoğan’ın konvoyu hareket ettiği sırada Karakuş ellerini açarak Çok şükür cumhurbaşkanı duydu sesimi" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı konuşmayı anlatan Karakuş, 2008 yılında 17 yaşındaki lise öğrencisi oğlu Güven Karakuş’un darp edilerek öldürüldüğü belirterek, Cumhurbaşkanına benim çocuğumu faili meçhul bırakmayın’ dedim.
Cumhurbaşkanı bana ’bu olaya el atacağım, anneciğim sen sabırlı ol’ dedi" diye konuştu.
02 Haziran 2018 Cumartesi16 Ramazan 1439
- Fotokapana yakalanan teröristin sarı eldiveninin sırrı çözüldüCumhurbaşkanı Erdoğan onu görünce hemen konvoyu durdurduEsed ve YPG petrol takasında anlaştıSergen Yalçın'a Süper Lig'den sürpriz talip!Muharrem İnce'ye seslendi: Seni birisi işletmiş!Bahçeli'nin af çağrısına hükümetten cevapMehmet Şimşek'ten Moody's cevabıCHP'de yeni kriz! 'Sen gelme Kemal'Bir ülkeden daha ABD'ye S-400 resti!'Türkiye dünyanın yeni merkezini inşa ediyor'
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
İmsak 03:31 Güneş 05:27 Öğle 13:08 İkindi 17:06 Akşam 20:37 Yatsı 22:24
- 27°C Adana
- 26°C Adıyaman
- 22°C Afyon
- 13°C Ağrı
- 24°C Amasya
- 25°C Ankara
- 32°C Antalya
- 22°C Artvin
- 32°C Aydın
- 27°C Balıkesir
- BIST: 99.171 -1.47
- Altın: 193,398 2.48
- Dolar: 4,5921 1.34
- Euro: 5,3613 1.49
Cumhurbaşkanı Erdoğan onu görünce hemen konvoyu durdurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğlen saatlerinde Kısıklı’da bulunan evinden çıkarak, Beylerbeyi Sarayı’na gitti. Erdoğan konutundan çıktığı sıra yolda kendisini bekleyen Aysel Karakuş ile konuşmak için konvoyu durdurdu.
Karakuş ile bir süre konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Beylerbeyi’ndeki çalışma ofisine geçti. Erdoğan’ın konvoyu hareket ettiği sırada Karakuş ellerini açarak Çok şükür cumhurbaşkanı duydu sesimi" dedi.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Fotokapana yakalanan teröristin sarı eldiveninin sırrı çözüldüGiresun'un Güce ilçesi kırsalında önceki gün öldürülen, biri PKK'nın sözde Karadeniz yapılanması sorumlusu, 2 teröristin üzerinden çıkan belgelerle bölgedeki 8 kişilik grup deşifre oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan onu görünce hemen konvoyu durdurduCumhurbaşkanı Erdoğan, öğlen saatlerinde Kısıklı’da bulunan evinden çıkarak, Beylerbeyi Sarayı’na gitti. Erdoğan konutundan çıktığı sıra yolda kendisini bekleyen Aysel Karakuş ile konuşmak için konvoyu durdurdu.
Mehmet Şimşek'ten Moody's cevabıTürkiye'nin kredi notunu izlemeye aldığı ve düşürebileceği belirtilen kredi derecelendirme Moody's'in hamlesine yönelik olarak Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulundu.
'Türkiye dünyanın yeni merkezini inşa ediyor'İçişleri Bakanı Soylu yapılan yeni havalimanı ile alakalı çok çarpıcı açıklamalara imza attı.
FETÖ'nün hijyen evlerine baskın!Adana’da Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) yeniden yapılanmak için kurduğu hijyen-ışık evlerine yönelik yapılan operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Sokak ortasında bu halde bulundu
- Giresunlu çobanın en büyük hayali bakın ne!
- Bir annenin en acı isteği
- Freni patlayan kamyonet AVM’ye daldı
- Ünlü medya patronu hayatını kaybetti
- Burada yaşayanların gözlerine uyku girmiyor!
- Diriliş Ertuğrul oyuncusu hayatını kaybetti!
- Hırsız açamadığı kapıyı ev sahibine açtırdı
- Kargoyla Kanada'ya göndermek isterken yakalandı
- Devremülk mağduru vatandaşı dolandırmaya kalktılar
- Hintli genç mühendisin acı sonu!
- Eski bakan cinayetinde flaş gelişme
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.