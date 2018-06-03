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Yerli otoda şirketin adı belli oldu

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Yerli otoda şirketin adı belli oldu
“Yerli Otomobil” projesinde tarihi bir adım atıldı. Kuruluş ve ortaklık sözleşmeleri imzalanan şirketin adı “Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş.” oldu.
Yerli otoda şirketin adı belli oldu Yerli otoda şirketin adı belli oldu Yerli otoda şirketin adı belli oldu

Otomobilde yerli bir marka yaratma hedefiyle yola çıkan Ortak Girişim Grubu'nu oluşturan 5 babayiğit, önemli bir aşamayı daha tamamladı. Şirketin kuruluş ve ortaklık sözleşmeleri için imzalar atıldı.

3 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Şirketin adı "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret"olarak belirlendi. 3 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirilmesi planlanan yerli otomobil projesini yürütecek şirkette, Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Holding'in payları yüzde 19'ar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin payı da yüzde 5 olarak belirlendi. Yerli otomobili yapacak şirketin başına dünyanın en başarılı Türk yöneticilerinden Mehmet Gürcan Karakaş getirildi. Karakaş görevine 1 Eylül itibarıyla başlayacak.

TASARIM SÜRECİ BAŞLATILDI

Yerli otomobil markasının oluşturulmasında büyük önem teşkil eden tasarım süreci başlatıldı. Tasarımın, 2019 sonunda çıkarılacak prototip araçla halkın beğenisine sunulması hedefleniyor. Bundan sonraki süreçte, şirket için kilit diğer pozisyonlar doldurulacak, şirket içi yapılar oluşturulmaya başlanacak, mühendislik ve tasarım çalışmalarına hız verilecek.

ATILIMA LİDERLİK YAPACAK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin ülkenin teknolojik atılımına liderlik yapacağını ve diğer tüm sektörler için bir teknoloji platformu vazifesi göreceğini bildirdi. Bakan Özlü, Ortak Girişim Grubu ile finansal ve mali analiz çalışmalarını ve şirketleşme sürecine ilişkin işlemleri tamamladıklarını belirterek, şirketin yol haritasının belirlendiğini kaydetti.

SÖZ SAHİBİ OLACAĞIZ

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Üst Yöneticisi Mehmet Gürcan Karakaş projenin önemine dikkat çekerek, "Projemizdeki yüksek motivasyon ve kararlılığı, ülkedeki büyük potansiyelin kullanımıyla birleştirdiğimizde küresel pazarda söz sahibi olunacağına kesin gözüyle bakıyorum" dedi.

BİR DÖNÜM NOKTASI GEÇİLDİ

 Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, "Dünyanın ilk dijital operatörü olarak otomotiv, sağlık, eğitim, finans gibi farklı alanlarda da katma değer üretmeye devam ediyoruz. Bugün, bu tarihi projede 'dönüm noktası' denebilecek bir adım atarak üretimi gerçekleştirecek şirketin kuruluşunu ve şirketin üst yöneticisini kamuoyuna duyuruyoruz" dedi

PROJE DÜNYAYA ÖRNEK GÖSTERİLECEK

 Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, yerli otomobil projesini Türkiye'nin sanayisinin gücünün ve geleceğin teknolojilerinde söz sahibi olma idealindeki kararlılığının göstergesi olarak tanımladı. Zorlu, projenin hızlı ve en verimli şekilde hayata geçeceğini ve dünyada da örnek gösterileceğini bildirdi.

AZİMLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

 TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin otomobil hayalini hayata geçirebilmek ve "5 babayiğidi" bir araya getirmek için bugüne kadar yoğun bir mesai yürüttüklerinin altını çizerek, bugünden sonra da 1.5 milyon üyeyi temsilen şirket hissedarı olarak projenin başarısı için, azimle çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

ÖNEMLİ KAZANIMLAR GETİRECEK

ANADOLU Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, çalışmaların somutlaşmasından mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Bu değerli projenin sadece üretim açısından değil, aynı zamanda oluşacak ekosistemle ekonomi, teknoloji ve istihdam açısından da ülkemize önemli kazanımlar getireceğine inanıyoruz" diye konuştu.

10 YILLIK YOL HARİTASI TAMAM

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, 5 aylık sürede hızlı ve etkin bir çalışmayla hem 10 yıllık detaylı yol haritasını hem iş planını hem de finansal fizibiliteyi tamamladıklarını aktardı. Sancak, yerli ve milli sanayi anlayışını misyon edinmiş BMC markasının, Türkiye'nin ve projenin hizmetinde olacağını bildirdi.

KÜRESEL ARENADA YER ALACAK

KÖK Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç, Türk otomotiv ve yan sanayisinin örnek gösterilen çok yüksek bir noktaya geldiğine dikkati çekerek, "Türkiye'nin kendi markasıyla küresel arenada yer alabilmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

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