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Skandal yasak büyük tepki çekti

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Skandal yasak büyük tepki çekti
Fransa Eğitim Bakanlığı tarafından devlet okullarına dağıtılan 83 sayfalık laiklik kuralları kitapçığı tartışmalara neden oldu.
Skandal yasak büyük tepki çekti Skandal yasak büyük tepki çekti Skandal yasak büyük tepki çekti

 

Fransa'da  okullara dağıtılan laiklik kitapçığında devlet okullarında eğitimgören öğrencilerin uzun ve koyu renk etekgiymesinin yasaklanmasıyla ilgili madde eklenmesi tartışmalara neden oldu. Eğitim Bakanlığı tarafından devlet okullarına dağıtılan 83 sayfalık laiklik kuralları kitapçığında, “okullarda öğrencinin dini aidiyetini gösteren simge ve giysiler” yasağı yeniden tanımlandı. 

OKULLARDA DİNİ SİMGELER YASAK

Habertürk gazetesinde yer alan habere göre okullarda dini simge ve giysilerin yasak olduğu ülkede, yasalar listesine uzun ve koyu renk etek de eklendi. Kitapçığa göre, öğrencinin sürekli saçını bandana ile kapatması, türban takması, başörtü kullanması ve koyu renk uzun etek giymesi dini sembol olarak görülüyor. Okul yönetimi ve öğretmenlerin öğrencilerle diyalog kurması, ilgili yasağa dair bilgi vermesi öngörülen kitapçıkta, anlaşma sağlanamaması durumunda okul yönetiminin disiplin sürecini başlatabileceği ve okuldan uzaklaştırma da dahil bazı cezalar verebileceği kaydedildi. 

15 YAŞINDAKİ SARAH UZAKLAŞTIRILMIŞTI

Ülkede uzun etekle ilgili tartışmalar 2016 yılında da gündeme gelmiş, 15 yaşındaki öğrenci Sarah K., uzun etek giydiği için okuldan uzaklaştırılmıştı. İslamofobi Gözlemevi Başkanı Abdallah Zekri, siyah uzun eteğin dini bir simge olarak algılanmasına tepki göstermişti.

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Skandal yasak büyük tepki çektiSkandal yasak büyük tepki çektiFransa Eğitim Bakanlığı tarafından devlet okullarına dağıtılan 83 sayfalık laiklik kuralları kitapçığı tartışmalara neden oldu.
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