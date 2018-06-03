PKK neye uğradığını şaşırdı! Nefessiz kaldılar

Türkiye sınırından Erbil hattını takip ederek 20 kilometre ilerleyen Mehmetçik, Kuzey Irak'taki Kalareş, Sidekam, Bermize ve Bardost bölgelerinde kontrolü sağladı. Barazgir Vadisi’ne de giren komandolar Kandil’i kuşatma altına aldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlattığı kararlılık operasyonu sonucu teröristler Kandil'de sıkıştı. Türkiye sınırından Erbil hattını takip ederek 20 kilometre Kandil yönünde ilerleyen Mehmetçik, Kalareş, Sidekam, Bermize ve Bardost bölgelerinde kontrolü sağladı. Bölgede hava destekli kara operasyonları aralıksız sürerken, Mehmetçik, Kandil'e açılan Barazgir Vadisi'ne girdi. İran'ın PKK geçişlerine izin vermeyeceğini açıklaması örgütü Kandil’de sıkıştırdı.

BAĞLANTI KOPARILDI

Türk savaş uçakları ve İHA’ların son 6 aylık zaman diliminde yoğun gözetim altında tuttuğu Kandil bölgesinin Irak’ın kuzeyiyle lojistik bağlantısı büyük oranda koparıldı. Irak’la bağlantısı zora giren PKK, Kandil’in İrak tarafında kalan Serdeşt ve Piranşehir bölgelerine lojistik hat kurdu. Geçtiğimiz günlerde İran Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kandil’in İran sınırları içinde kalan bölümünde PKK’nın geçiş güzergahındaki Temerçin, Köhnelacan, Kızkapan, Badinabad, Nemnece gibi köylerin boşaltılacağı kaydedildi.

KANDİL KUŞATMA ALTINDA

TSK'nın Kandil'e büyük bir operasyon hazırlığında olduğu belirtiliyor. TSK’nın Kandil yürüyüşüne İran’dan gelen destek açıklamasıyla birlikte, Kandil’in PYD ve PJAK ikmal hatları da tehlikeye girdi. Irak’ın kuzeyindeki operasyonlara paralel olarak PKK’nın Münbiç’ten çıkmasıyla birlikte sınıra sıfır noktasında bulunan Tel Abyad ve Ayn El Arab ilçelerinde de terör örgütü kısmi kuşatma altına alınacak.

ABD'DEN KORUMA KALKANI

TSK'nın Hale, Afrin ve Münbiç'te PKK’ya karşı sergilediği kararlı tutum ve ardından Kuzey Irak-Kandil hamlesi ABD'yi harekete geçirdi. Türkiye ve İran arasında varılan mutabakatla PKK'nın lojistik ve militan sevkiyatı engellenirken, örgütün İran, Irak, Suriye ve Türkiye geçiş koridorunun tehlikeye girme ihtimaline karşı ABD birlikleri Sincar bölgesine yerleşti. Sincar Kaymakamı Mehma Halil, Mira Dağları, Don Üssü ve Baray bölgesine ABD askerlerinin yerleştiğini doğruladı. PKK’nın İran ve Türkiye işbirliğiyle kapanacak geçiş güzergahının Sincar üzerinden sağlanmasının ABD'nin yeni hedefi olduğu kaydedildi.

2 GÜNDE 15 PKK’LI

Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ile Siirt’in Pervari ilçesi ve Tunceli kırsalındaki hedeflere yönelik 1-2 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen hava harekatlarında 15 terörist etkisiz hale getirildi.