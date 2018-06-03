03 Haziran 2018 Pazar16 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:30Güneş 05:27Öğle 13:08İkindi 17:06Akşam 20:38Yatsı 22:25
    • 24°C Adana
    • 22°C Adıyaman
    • 14°C Afyon
    • 14°C Ağrı
    • 14°C Amasya
    • 16°C Ankara
    • 26°C Antalya
    • 20°C Artvin
    • 21°C Aydın
    • 17°C Balıkesir
  • BIST: 99.171 -1.47
  • Altın: 193,398 2.48
  • Dolar: 4,5921 1.34
  • Euro: 5,3613 1.49

PKK neye uğradığını şaşırdı! Nefessiz kaldılar

»
PKK neye uğradığını şaşırdı! Nefessiz kaldılar
Türkiye sınırından Erbil hattını takip ederek 20 kilometre ilerleyen Mehmetçik, Kuzey Irak'taki Kalareş, Sidekam, Bermize ve Bardost bölgelerinde kontrolü sağladı. Barazgir Vadisi’ne de giren komandolar Kandil’i kuşatma altına aldı.
PKK neye uğradığını şaşırdı! Nefessiz kaldılar PKK neye uğradığını şaşırdı! Nefessiz kaldılar PKK neye uğradığını şaşırdı! Nefessiz kaldılar

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlattığı kararlılık operasyonu sonucu teröristler Kandil'de sıkıştı. Türkiye sınırından Erbil hattını takip ederek 20 kilometre Kandil yönünde ilerleyen Mehmetçik, Kalareş, Sidekam, Bermize ve Bardost bölgelerinde kontrolü sağladı. Bölgede hava destekli kara operasyonları aralıksız sürerken, Mehmetçik, Kandil'e açılan Barazgir Vadisi'ne girdi. İran'ın PKK geçişlerine izin vermeyeceğini açıklaması örgütü Kandil’de sıkıştırdı.

BAĞLANTI KOPARILDI

Türk savaş uçakları ve İHA’ların son 6 aylık zaman diliminde yoğun gözetim altında tuttuğu Kandil bölgesinin Irak’ın kuzeyiyle lojistik bağlantısı büyük oranda koparıldı. Irak’la bağlantısı zora giren PKK, Kandil’in İrak tarafında kalan Serdeşt ve Piranşehir bölgelerine lojistik hat kurdu. Geçtiğimiz günlerde İran Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kandil’in İran sınırları içinde kalan bölümünde PKK’nın geçiş güzergahındaki Temerçin, Köhnelacan, Kızkapan, Badinabad, Nemnece gibi köylerin boşaltılacağı kaydedildi. 

KANDİL KUŞATMA ALTINDA

TSK'nın Kandil'e büyük bir operasyon hazırlığında olduğu belirtiliyor. TSK’nın Kandil yürüyüşüne İran’dan gelen destek açıklamasıyla birlikte, Kandil’in PYD ve PJAK ikmal hatları da tehlikeye girdi. Irak’ın kuzeyindeki operasyonlara paralel olarak PKK’nın Münbiç’ten çıkmasıyla birlikte sınıra sıfır noktasında bulunan Tel Abyad ve Ayn El Arab ilçelerinde de terör örgütü kısmi kuşatma altına alınacak. 

ABD'DEN KORUMA KALKANI

TSK'nın Hale, Afrin ve Münbiç'te PKK’ya karşı sergilediği kararlı tutum ve ardından Kuzey Irak-Kandil hamlesi ABD'yi harekete geçirdi. Türkiye ve İran arasında varılan mutabakatla PKK'nın lojistik ve militan sevkiyatı engellenirken, örgütün İran, Irak, Suriye ve Türkiye geçiş koridorunun tehlikeye girme ihtimaline karşı ABD birlikleri Sincar bölgesine yerleşti. Sincar Kaymakamı Mehma Halil, Mira Dağları, Don Üssü ve Baray bölgesine ABD askerlerinin yerleştiğini doğruladı. PKK’nın İran ve Türkiye işbirliğiyle kapanacak geçiş güzergahının Sincar üzerinden sağlanmasının ABD'nin yeni hedefi olduğu kaydedildi. 

2 GÜNDE 15 PKK’LI

Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ile Siirt’in Pervari ilçesi ve Tunceli kırsalındaki hedeflere yönelik 1-2 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen hava harekatlarında 15 terörist etkisiz hale getirildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Ağaoğlu'ndan iddialar sonrası 'iflas' açıklaması!Ağaoğlu'ndan iddialar sonrası 'iflas' açıklaması!Ali Ağaoğlu'na ait Ağaoğlu Şirketler Grubu'ndan sosyal medyada iki gündür yayılan "iflas" iddialarına yalanlama geldi.
Hasta yatağında uyuşturucu satarken yakalandı!Hasta yatağında uyuşturucu satarken yakalandı!Hastanede uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine alıcı kılığına giren polis, hastanede diyaliz tedavisi gören T.E. isimli hastadan önce uyuşturucu satın aldı ardından da şahsı gözaltına aldı.
PKK neye uğradığını şaşırdı! Nefessiz kaldılarPKK neye uğradığını şaşırdı! Nefessiz kaldılarTürkiye sınırından Erbil hattını takip ederek 20 kilometre ilerleyen Mehmetçik, Kuzey Irak'taki Kalareş, Sidekam, Bermize ve Bardost bölgelerinde kontrolü sağladı. Barazgir Vadisi’ne de giren komandolar Kandil’i kuşatma altına aldı.
'24 Haziran tarihi fırsat! Erdoğan'ın yanındayız''24 Haziran tarihi fırsat! Erdoğan'ın yanındayız'Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Başkanı Ziyatdin Kassanov, Ahıska Türkleri olarak 24 Haziran seçimlerinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini bildirdi.
Yerli otoda şirketin adı belli olduYerli otoda şirketin adı belli oldu“Yerli Otomobil” projesinde tarihi bir adım atıldı. Kuruluş ve ortaklık sözleşmeleri imzalanan şirketin adı “Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş.” oldu.
İsmailağa Camiası destekleyeceği adayı açıkladıİsmailağa Camiası destekleyeceği adayı açıkladıİsmailağa Camiası, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı.
  • Belçika'nın Türk bakanından bir küstahlık daha02 Haziran 2018 Cumartesi 19:09
  • Çaresi kalmadı! 'Geleceği Türkiye'ye bağlı'02 Haziran 2018 Cumartesi 16:20
  • Ankara’da üst geçitte dehşet anları!02 Haziran 2018 Cumartesi 15:15
  • Fotokapana yakalanan teröristin sarı eldiveninin sırrı çözüldü02 Haziran 2018 Cumartesi 14:50
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan onu görünce hemen konvoyu durdurdu02 Haziran 2018 Cumartesi 14:25
  • Mehmet Şimşek'ten Moody's cevabı02 Haziran 2018 Cumartesi 13:00
  • 'Türkiye dünyanın yeni merkezini inşa ediyor'02 Haziran 2018 Cumartesi 11:50
  • FETÖ'nün hijyen evlerine baskın!02 Haziran 2018 Cumartesi 11:40
  • Yerli otomobil ile ilgili kritik gelişme02 Haziran 2018 Cumartesi 11:20
  • Bakan müjdeyi verdi! 500 ile bin TL arası ödeme02 Haziran 2018 Cumartesi 11:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri