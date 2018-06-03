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Hasta yatağında uyuşturucu satarken yakalandı!

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Hasta yatağında uyuşturucu satarken yakalandı!
Hastanede uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine alıcı kılığına giren polis, hastanede diyaliz tedavisi gören T.E. isimli hastadan önce uyuşturucu satın aldı ardından da şahsı gözaltına aldı.
Hasta yatağında uyuşturucu satarken yakalandı! Hasta yatağında uyuşturucu satarken yakalandı! Hasta yatağında uyuşturucu satarken yakalandı!


İstanbul'da bir hastanede uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine alıcı kılığına girerek hastaneye giden polis, hastanede diyaliz tedavisi gören T.E. isimli hastadan önce uyuşturucu satın aldı ardından kendisini gözaltına aldı. Operasyon, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri ekiplerince Ataşehir'de özel bir hastanede gerçekleştirildi. Özel bir hastanede diyaliz tedavisi gören T.E isimli hastanın uyuşturucu sattığı ihbarını alan ekipler, böbrek hastası olan 48 yaşındaki T.E.'nin 1411 numaralı odada kaldığını belirledi. Alıcı rolüne girerek T.E. ile bağlantı kurup hastaneye giden ekipler T.E.'den uyuşturucu alarak seri numarası alınan paralar verdi.

Alış verişin ardından alıcı rolündeki polisler gerçek kimliklerini açıklayıp T.E.'yi gözaltına aldı. Aramalarda şüphelinin eşyalarını koyduğu dolapta ve yastığının altında 31 paket halinde 61 gram 'skunk' uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheli hakkında hasta olmasından dolayı emniyete götürülmeyip işlem yapılırken, yanındaki 2 refakatçi gözaltına alınıp emniyete götürüldü. Uyuşturucu satıcılığının yanı sıra aynı zaman da uyuşturucu müptelası olduğu tespit edilen T.E.'nin uyuşturucuyu hastanede kimlere sattığı yönündeki polisin çalışması devam ediyor.
 

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