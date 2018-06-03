Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Silopi ilçesinde 2015-2016 yılları arasında çukur-hendek-barikat operasyonları döneminde PKK/KCK bölücü terör örgütü adına sorumlu düzeyde faaliyette bulunduğu tespit edilen ve illegal yollardan Suriye'ye geçiş yaparak PKK/KCK terör örgütünün Suriye yapılanması olan YPG içerisinde silahlı olarak faaliyet gösteren H.B.'nin Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.
Açıklamada, "8 ayrı terör suçlarından aranma kaydı olan ve 27 ayrı bölücü terör örgütü mensubu tarafından teşhisi bulunan H.B.'nin, yapılan istihbari çalışmalar sonucu örgütten kaçışına müteakip, Habur Kara Hudut Kapısı'ndan teslim alınması sağlanmıştır. Gerekli tahkikatlar Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır" denildi.
03 Haziran 2018 Pazar16 Ramazan 1439
- Çiftlik Bank soruşturmasında kritik gelişme!F.Bahçeliler nefesini tuttu! Tarihi gün...Üst düzey terörist Habur'da teslim oldu!Arap Birliği'nden ABD'ye 'veto' kınamasıAğaoğlu'ndan iddialar sonrası 'iflas' açıklaması!Hasta yatağında uyuşturucu satarken yakalandı!PKK neye uğradığını şaşırdı! Nefessiz kaldılarFatih Erbakan parti için tarih verdiAziz Yıldırım ve Ali Koç'un listeleriSkandal yasak büyük tepki çekti
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
İmsak 03:30 Güneş 05:27 Öğle 13:08 İkindi 17:06 Akşam 20:38 Yatsı 22:25
- 25°C Adana
- 23°C Adıyaman
- 19°C Afyon
- 17°C Ağrı
- 19°C Amasya
- 19°C Ankara
- 28°C Antalya
- 23°C Artvin
- 25°C Aydın
- 21°C Balıkesir
- BIST: 99.171 -1.47
- Altın: 193,398 2.48
- Dolar: 4,5921 1.34
- Euro: 5,3613 1.49
Üst düzey terörist Habur'da teslim oldu!
Şırnak'ta, hendek- barikat operasyonları sırasında terör örgütü PKK/KCK adına falliyette bulunduktan sonra Suriye'ye geçen ve orada da YPG içerisinde silahlı faalliyette bulunan PKK'nın üst düzey sorumlularından H.B., Habur Sınır Kapısı'nda teslim oldu.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çiftlik Bank soruşturmasında kritik gelişme!Soruşturmanın bir numaralı zanlısı Mehmet Aydın’ın eşi olan Sıla Aydın 3 aydır tutukluydu. Aydın, avukatlarının yaptığı itiraz üzerine yapılan tutukluluk incelemesi neticesinde ilgili sulh ceza mahkemesinin kararıyla Perşembe günü tahliye oldu
Üst düzey terörist Habur'da teslim oldu!Şırnak'ta, hendek- barikat operasyonları sırasında terör örgütü PKK/KCK adına falliyette bulunduktan sonra Suriye'ye geçen ve orada da YPG içerisinde silahlı faalliyette bulunan PKK'nın üst düzey sorumlularından H.B., Habur Sınır Kapısı'nda teslim oldu.
Ağaoğlu'ndan iddialar sonrası 'iflas' açıklaması!Ali Ağaoğlu'na ait Ağaoğlu Şirketler Grubu'ndan sosyal medyada iki gündür yayılan "iflas" iddialarına yalanlama geldi.
Hasta yatağında uyuşturucu satarken yakalandı!Hastanede uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine alıcı kılığına giren polis, hastanede diyaliz tedavisi gören T.E. isimli hastadan önce uyuşturucu satın aldı ardından da şahsı gözaltına aldı.
PKK neye uğradığını şaşırdı! Nefessiz kaldılarTürkiye sınırından Erbil hattını takip ederek 20 kilometre ilerleyen Mehmetçik, Kuzey Irak'taki Kalareş, Sidekam, Bermize ve Bardost bölgelerinde kontrolü sağladı. Barazgir Vadisi’ne de giren komandolar Kandil’i kuşatma altına aldı.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Sokak ortasında bu halde bulundu
- Giresunlu çobanın en büyük hayali bakın ne!
- Bir annenin en acı isteği
- Freni patlayan kamyonet AVM’ye daldı
- Ünlü medya patronu hayatını kaybetti
- Burada yaşayanların gözlerine uyku girmiyor!
- Diriliş Ertuğrul oyuncusu hayatını kaybetti!
- Hırsız açamadığı kapıyı ev sahibine açtırdı
- Kargoyla Kanada'ya göndermek isterken yakalandı
- Devremülk mağduru vatandaşı dolandırmaya kalktılar
- Hintli genç mühendisin acı sonu!
- Eski bakan cinayetinde flaş gelişme
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.