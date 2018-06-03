Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurulu bugün yapılacak.
Yönetim kurulu ve diğer kurulların belli olması için bugün oy kullanılacak. Oy verme işlemi 10.00-17.00 saatlerinde, 38 sandıkta gerçekleştirilecek.
Sandıklar oy verme işlemi bittikten sonra toplu olarak açılacak ve genel kurul divan başkanının öncülüğünde oylar sayılacak. Günün sonunda genel kurul divan başkanı, sarı-lacivertli kulübün başkanını açıklayacak.
TARİHİ KONGREDE İKİ BAŞKAN ADAYI
Fenerbahçe Kulübünde tarihi kongrede başkanlık için iki aday yarışacak.
Mevcut başkan Aziz Yıldırım, 13. kez girdiği kongreyi de kazanmak, 3 yıl daha görev almak için üyelerden oy bekleyecek. Diğer aday Ali Koç da Fenerbahçe Kulübünün 33. başkanı olmak için üyelerin oyuna talip olacak.
REKOR KATILIM BEKLENİYOR
Seçimli olağan genel kurulun rekor katılımla kulüp tarihine geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Kongrede 20 binin üzerinde üyenin oy kullanması bekleniyor. Kulüp tarihindeki önceki katılım rekoru 2-3 Haziran 2013'te gerçekleşen kongrede kırılmıştı. Aziz Yıldırım'ın Mehmet Ali Aydınlar'ı geçerek yeniden başkan olduğu kongrede 9 bin 380 oy kullanılmıştı.
Yarın başlayacak kongrede, 2013 yılındaki rekor katılımın iki katına ulaşılması tahmin ediliyor.
REKOR OY GEÇİLECEK
Rekor katılımla sarı-lacivertli kulübün en fazla oy alan başkanı da belli olacak.
Önceki rekor, 2013 yılında yapılan kongrede 6 bin 821 oy alan Aziz Yıldırım'a aitti.
03 Haziran 2018 Pazar16 Ramazan 1439
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F.Bahçeliler nefesini tuttu! Tarihi gün...
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