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İki parti üyeleri birbirine girdi! Yaralılar var

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Bursa'da, Emirsultan meydanında seçim standı kuran İYİ Partililer ile MHP'liler arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.
İki parti üyeleri birbirine girdi! Yaralılar var
İki parti üyeleri birbirine girdi! Yaralılar var İki parti üyeleri birbirine girdi! Yaralılar var İki parti üyeleri birbirine girdi! Yaralılar var

Bursa'da, Emirsultan meydanında 24 Haziran seçimleri için seçim standı kuran İYİ Partililer ile MHP'liler arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.

YAN BAKMA MESELESİ!

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Emirsultan Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, aynı meydanda seçim standı kuran İYİ Partililer ile MHP'liler arasında yan bakma meselesi yüzünden kavga çıktı.

ÇEVVİK KUVVET ÖNLEM ALDI

Taş, sopa ve sandalyelerin kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, Çevik Kuvvet ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

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