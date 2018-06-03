03 Haziran 2018 Pazar16 Ramazan 1439
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Almanlar tutuştu! 'Borcunuzu ödeyin'

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Almanya'nın en büyük bankalarından Deutsche Bank, ülkelere verilen borçlar tahsil edilemeyince iflasın eşiğine geldi. Konuyla ilgili açıklama yapan Merkel, özellikle İtalya hükümetinin borcunu ödemesi için baskı yaptı.
Almanlar tutuştu! 'Borcunuzu ödeyin'
Almanlar tutuştu! 'Borcunuzu ödeyin' Almanlar tutuştu! 'Borcunuzu ödeyin' Almanlar tutuştu! 'Borcunuzu ödeyin'

 

AB bölgesinde yaşanan ekonomik kriz, kendini yenilemeye yaklaşıyor. Özellikle Alman menşeli bankalardan verilen kurtarma kredileri, vadesini doldurmaya yaklaştı.

Ancak İspanya, Yunanistan ve İtalya'ya verilen Alman kredilerinde tahsil edilemeyen geri ödemeler, Deutsche Bank'ı batağa sürükledi.

MERKEL'DEN İTALYA'YA ÖDE BASKISI

Almanya Başbakanı Angela Merkel'de Deutsche Bank'ın bu zor durumundan dolayı İtalya'ya baskı yapmaya başladı. Özellikle Roma'dan tahsil edilemeyen geri ödemeler Deutsche Bank'ı iflasın eşiğine getirirken, Merkel bu duruma dur demeye çalışıyor.

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, İtalya'ya ilişkin konuşarak ülkenin borçlarının hafifletilmeyeceğini söyleyerek, borçların bir şekilde ödenmesi çağrısında bulundu.

BÖLGE BORÇ BİRLİĞİNE DÖNÜŞMEMELİ

Merkel, "Yeni İtalyan hükümetine açıkça yaklaşacağım ve niyetlerine ilişkin tahminlerde bulunmayacağım" dedi. Bununla birlikte Almanya lideri, euro bölgesindeki bu kurtarma desteklerinin suistimal edilerek bölgeyi "borç birliğine dönüştürmemesi gerektiğini" söyledi.

İTALYA İLE EKONOMİK SAVAŞ

Avrupa Birliği'nin küresel krizi atlatmasına en önemli destek Almanya'dan gelmişti. Özellikle Deutsche Bank'tan ülkelere dağıtılan krediler, ekonomik olarak batış eşiğindeki ülkelere by pass etkisi yarattı, ancak şu an durum oldukça karmaşık.

Yunanistan ile İspanya şimdilik kriz eşiğini aştı ancak İtalya'da durum pek de öyle görünmüyor. Kendilerinden alınan kredileri ödemekte güçlük çeken ve hatta ödeyemeyen İtalya'ya yönelik Almanya, hamle yapmaya hazırlanıyor. Kemer sıkmalar ile birlikte, hacizler, el değiştirmeler ve el koymalar da kapıda.

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