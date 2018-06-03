BAE'ye büyük tehdit! Cehennemin kapıları açıldı

Yemen Ordu Sözcüsü Şeref Galip Lokman, Yemen’in batı sahillerindeki şiddetin artması nedeniyle yaptığı açıklamada, BAE'nin bundan böyle güvende olmayacağını ve füze saldırılarının hedefinde olacağı yönünde uyarıda bulundu.

Yemen Ordu Sözcüsü Şeref Galip Lokman yaptığı açıklamada, BAE'nin bu günden itibaren güvende olmayacağını ve Yemen ordusu füzelerinin hedefinde olacağını belirtti.

Tasnim haber ajansında yer alan habere göre Şerif, Yemen resmi haber ajansı Saba’ya yaptığı açıklamada; BAE’nin bu uyarıyı dikkate almasını istedi. Yemen Ordu Sözcüsü, BAE’nin, Yemen’in batı sahillerinde savaşı şiddetlendirmesi karşısında Yemen Ordusu ve halk güçlerinin kuvvetli cevabıyla karşı karşıya kalacaktır açıklamasında bulundu.

"CEHENNEMİN KAPILARI AÇILDI"

Yemen Ordusu Savunma Bakanı General Muhammed Nasır El Atefi de cuma günkü açıklamasında, cehennem kapılarının saldırganların yüzüne açıldığını belirtti.

BAE YENİLGİYİ İTİRAF ETTİ

Öte yandan, BAE'nin Dışişleri Bakanı Enver Gargaş, bu ülkenin Yemen'e karşı savaşta yenilgi aldığını itiraf etti. Gargaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada; ülkesinin Yemen'e yönelik üç yıllık savaşta yenilgiye uğradığını belirterek, Yemen sınavının zor olduğunu ve olmaya devam edeceğini kaydetti.

YEMEN'DE SAVAŞMAK AMACIYLA BULUNUYOR

Bilindiği gibi Birleşik Arap Emirlikleri, terör örgütü DAEŞ ve El kaide aracılığıyla, Yemen Ensarullah hareketiyle savaşmak amacıyla bu ülkede bulunuyor.

BAE'YE AİT YÜZLERCE ASKER VE SUBAY ÖLDÜ

Yemen'e yönelik savaşta şimdiye kadar BAE'ne ait yüzlerce subay ve asker ölmüş ve yaralanmış, çok sayıda askeri teçhizat, gemi ve İHA da imha edilmiştir.