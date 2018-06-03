Rusya'dan Katar'a güven, S.Arabistan'a gözdağı!

Rusya Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Aleksey Kondratyev, Rusya’nın Katar’a S-400 füze savunma sistemi sevkiyatı planlarının Suudi Arabistan’ın itirazlarından etkilenmeyeceğini söyledi.

Rus ajanslarına konuşan Kondratyev, "Rusya kendi çıkarlarını gözetmek, Katar’a S-400 sevkiyatı yapıp devlet bütçesine para getirmek istiyor. Suudi Arabistan’ın itirazlarının bu konuyla bir bağlantısı yok, Rusya’nın planları değişmeyecek. Riyad’ın bölgede baskın bir rol oynadığı açık, ancak Katar, Rusya’dan S-400 sistemleri alarak avantaj sahibi olacak. Bu nedenle Suudi Arabistan’ın tavrı, anlaşılır" ifadelerini kullandı.

"ABD, BÖLGEDEKİ PAZARINI KAYBETMEK İSTEMİYOR"

Kondratyev, Washington’ın da Riyad’ı Moskova ile Doha arasındaki anlaşmaya karşı çıkmaya teşvik ettiğini söyledi. Kondratyev "ABD, bölgedeki çok kârlı bir silah pazarını kaybetmek istemiyor, Suudilere bu anlamda baskı yapmaya devam edecekler" dedi.