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Erdoğan 'bu iş bitti' demişti!Peş peşe durdurdular

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İstanbul'da UBER ve SCOTTY uygulamalarını kullananarak yolcu taşımacılığı yapanlara yönelik denetimler yapıldı. Yapılan denetimde 26 araç ve 3 motosiklet sürücüsüne 87 bin 174 TL 29 yolcuya ise 9 bin 686 lira para cezası kesildi.
Erdoğan 'bu iş bitti' demişti!Peş peşe durdurdular
Erdoğan 'bu iş bitti' demişti!Peş peşe durdurdular Erdoğan 'bu iş bitti' demişti!Peş peşe durdurdular Erdoğan 'bu iş bitti' demişti!Peş peşe durdurdular

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün UBER ile ilgili sözlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Sivil Trafik Ekipler Amirliği'ne bağlı ekipler denetimlerini sıklaştırdı.

Denetim noktalarından bir olan Kadıköy Bağdat Caddesi'nde Sivil Trafik ekipleri caddeye giren UBER araçlarını ve SCOTTY motosikletlerini durdurdu. Kontroller sırasında uygulama üzerinden çalıştığı tespit edilen sürücülerin ehliyeti ve ruhsatları istenirken yolcuların ise kimlikleri kontrol edildi. Geİstanbul'da UBER ve SCOTTY uygulamalarını kullananarak yolcu taşımacılığı yapanlara yönelik denetimler yapıldı. Yapılan denetimde 26 araç ve 3 motosiklet sürücüsüne 87 bin 174 TL 29 yolcuya ise 9 bin 686 lira para cezası kesildi.



DHA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün UBER ile ilgili sözlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Sivil Trafik Ekipler Amirliği'ne bağlı ekipler denetimlerini sıklaştırdı. 

Denetim noktalarından bir olan Kadıköy Bağdat Caddesi'nde Sivil Trafik ekipleri caddeye giren UBER araçlarını ve SCOTTY motosikletlerini durdurdu. Kontroller sırasında uygulama üzerinden çalıştığı tespit edilen sürücülerin ehliyeti ve ruhsatları istenirken yolcuların ise kimlikleri kontrol edildi. Gerekli kontrollerinden ardından tespit tutanağı tutularak sürücü ve yolculara ceza kesildi.

Yapılan denetimde 26 araç ve 3 motosiklet sürücüsüne "İlgili belediyeden izin veya ruhsat almaksızın, belediye sınırları dâhilinde ticari amaçlı yolcu taşımak" gerekçesiyle toplam 87 bin 174 TL ceza kesilirken 29 yolcuya ise "Ruhsat almadan faaliyet gösteren araçlardan taşımacılık hizmeti almak" gerekçesiyle toplam 9 bin 686 TL para cezası yazıldı.

ERDOĞAN 'UBER İŞİ BİTTİ' DEMİŞTİ

Bir süredir devam eden taksi-UBER gerginliğine ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Teknik kalite ve müşteri ilişkileri bakımından hizmet standartlarını yükseltmezsen er veya geç bir alternatif gelir bu sistemi değiştirir. Taksicileri kendilerine verilen imkanı değerlendiremeye davet ediyorum. Bir de bu Uber, muber diye bir şey çıkmış. O iş bitti. Artık böyle bir şey yok. Bizim taksicilik sistemimiz var kardeşim, nereden çıktı bu iş? Avrupa'da varmış, bana ne Avrupa'dan. Bu konuda Sayın Vali bütün yetki sizde, İçişleri Bakanı talimatı verdi. Bunların üzerine trafik gidecek gereğini yapacak, biz taksicilerimizin taksilerimizin hakkını birilerine kaptıramayız'' demişti. 

Erdoğan, ''Sektörün içinde olarak siz de bilirsiniz, kaliteli hizmetin ürünün asla müşteri sıkıntısı olmaz. İşini iyi yapan yolcusuna değer veren muhakkak kazanır. Özel halk otobüslerinin başarılı bir sınav verdiğine inanıyorum'' şeklinde konuşmuşturekli kontrollerinden ardından tespit tutanağı tutularak sürücü ve yolculara ceza kesildi.

Yapılan denetimde 26 araç ve 3 motosiklet sürücüsüne "İlgili belediyeden izin veya ruhsat almaksızın, belediye sınırları dâhilinde ticari amaçlı yolcu taşımak" gerekçesiyle toplam 87 bin 174 TL ceza kesilirken 29 yolcuya ise "Ruhsat almadan faaliyet gösteren araçlardan taşımacılık hizmeti almak" gerekçesiyle toplam 9 bin 686 TL para cezası yazıldı.

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