Bu illerde oturanlar dikkat! Sağanak yağış geliyor

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis ve Gaziantep çevreleri, Sivas'ın ve Van'ın doğu kesimleri ile Antalya'nın doğusunun dağlık kesimlerinde yağış bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis ve Gaziantep çevreleri, Sivas'ın ve Van'ın doğu kesimleri ile Antalya'nın doğusunun dağlık kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde 2 ila 4 derece artacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, ilk saatlerde Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 27

İstanbul: Parçalı bulutlu 26

İzmir: Parçalı bulutlu 30

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 31

Antalya: Parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunun dağlık kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 29

Samsun: Parçalı bulutlu 27

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 31