03 Haziran 2018 Pazar16 Ramazan 1439
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Bu illerde oturanlar dikkat! Sağanak yağış geliyor

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Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis ve Gaziantep çevreleri, Sivas'ın ve Van'ın doğu kesimleri ile Antalya'nın doğusunun dağlık kesimlerinde yağış bekleniyor.
Bu illerde oturanlar dikkat! Sağanak yağış geliyor
Bu illerde oturanlar dikkat! Sağanak yağış geliyor Bu illerde oturanlar dikkat! Sağanak yağış geliyor Bu illerde oturanlar dikkat! Sağanak yağış geliyor

 

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis ve Gaziantep çevreleri, Sivas'ın ve Van'ın doğu kesimleri ile Antalya'nın doğusunun dağlık kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde 2 ila 4 derece artacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, ilk saatlerde Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Parçalı bulutlu 27 

İstanbul: Parçalı bulutlu 26 

İzmir: Parçalı bulutlu 30 

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 31 

Antalya: Parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunun dağlık kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 29 

Samsun: Parçalı bulutlu 27 

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22 

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22 

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 31 

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