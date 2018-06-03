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Tam 150 bin mağdur var! Bu tuzağa siz de düşmeyin

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Son dönemlerde "Bedava tatil kazandınız" mesajıyla başlayan süreçte yapılan devre mülk dolandırıcılığında birçok kişinin mağdur olduğu belirtildi.
Tam 150 bin mağdur var! Bu tuzağa siz de düşmeyin
Tam 150 bin mağdur var! Bu tuzağa siz de düşmeyin Tam 150 bin mağdur var! Bu tuzağa siz de düşmeyin Tam 150 bin mağdur var! Bu tuzağa siz de düşmeyin

 

Devre Mülk ve Tüketici Koruma Derneği Başkanı Veysel Saltan, AA muhabirine, Türkiye'nin birçok yerinde devre mülk mağduru bulunduğunu söyledi.

Genellikle sürecin "Bedava tatil kazandınız" mesajıyla başladığını dile getiren Saltan, şunları kaydetti:

"Türkiye genelinde 150 bin mağdur olduğunu tahmin ediyoruz. 60 bin kişinin tapusu var. İcralık olanlar var, senetli, sözleşmeli olanlar var. Hiç ödemeyenler de var. Dernek olarak son 2 ay içinde 200 vatandaşı kurtardık. Verilen sözlerin yerine bambaşka durumla karşılaşılıyor. Son dönemlerde birçok mağdur oluştu. Her bedava denilene kanmasın vatandaşlar. İnternette, ilçelerde benzin istasyonlarında kurulan stantlarda form doldurtarak, insanları tatil kazandınız diye davet ederek adeta hipnoz ediyorlar ve sözleşme imzalatıyorlar."

"60 bin lira ödedim karşılığını göremedim"

Devre mülk mağduru Hülya Kurt ise bir öğrencinin isteği üzerine devre mülk için form doldurduğunu ve sürecin bundan sonra başladığını söyledi.

Kendisine bazı ödüller vadedildiğini ve davet üzerine devre mülk inşasının yapıldığı bölgeye gittiğini anlatan Kurt, şöyle konuştu:

"Bizi gece yarısından sonra saat 01.30'a kadar orada tuttular. Biz sözlerine inandık. 'Yerinizi bir yıl sonra biz kar amaçlı satacağız' dediler. 3 yıl oldu, halen satış yok. Bize bunları 4 1, 2 1 diye söylediler. Bu rakamları oda sayısı sanıyorduk. Meğerse bu kişi sayısıymış. 4 1 kişilik büyük oda aldım ama benim haberim olmadan 2 1 kişilik küçük oda vermişler. Aradaki farkı da ödemediler. Bir otel zinciriyle anlaşıldığı için sözleşme imzalaması halinde tek tapuya geçebileceğini vadettiler. Söz konusu otelle anlaşmaları olmadığını sonradan öğrendik. Ben rahatsızım tatile gidemiyorum. Kar amaçlı satış yapacağımızı söyleyerek sattılar ama maalesef yeri de almıyorlar, kiraya da veremiyoruz. 'Aylık 3 bin lira kira gelecek, siz kullanmasanız da' dediler. O da yok. Devre mülk için 60 bin lira ödedim karşılığını göremedim."

Parasını geri istediğini ifade eden Kurt, "Mağduruz. Elimizde sözleşmeler var. Konuyla ilgili hukuki süreç başlattım, dava açtım. Devre mülk almayı planlayanlar adım atmadan önce çok düşünsünler." dedi.

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