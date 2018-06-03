Kongrede rekor katılım!

Ülker Stadyumu'nda gerçekleşen genel kurulda saat 10:00'da başlayan oy kullanma işlemi saat 17:00 itibariyle sona erdi.
REKOR KIRILDI
Seçimde oy sayısı 21 bin 350 olarak açıklandı. Fenerbahçe'de daha önce bir seçimde kullanılan en çok oy, 3 Kasım 2013'te kullanılan 9380 oydu. O seçimde Aziz Yıldırım, Mehmet Ali Aydınlar'a karşı 6821 oy almıştı.
Diğer yıllardaki oy sayısı şöyle;
2018: 21.350
2015: 6648
2013: 9380
2012: 5269
2009: 7617
2006: 2824
2006: 3676
2004: 3555
2002: 2175
2001: 1067
2000: 4631
1998: 1309