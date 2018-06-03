03 Haziran 2018 Pazar16 Ramazan 1439
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Kongrede rekor katılım!

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Kongrede rekor katılım!
Fenerbahçe'ye oy verme işlemi sona erdi. Toplamda 21.350 bin üye oy kullandı ve tarihi kongrede rekor kırıldı.
Kongrede rekor katılım! Kongrede rekor katılım! Kongrede rekor katılım!

 

Ülker Stadyumu'nda gerçekleşen genel kurulda saat 10:00'da başlayan oy kullanma işlemi saat 17:00 itibariyle sona erdi.

REKOR KIRILDI

Seçimde oy sayısı 21 bin 350 olarak açıklandı. Fenerbahçe'de daha önce bir seçimde kullanılan en çok oy, 3 Kasım 2013'te kullanılan 9380 oydu. O seçimde Aziz Yıldırım, Mehmet Ali Aydınlar'a karşı 6821 oy almıştı.

Diğer yıllardaki oy sayısı şöyle;

2018: 21.350
2015: 6648
2013: 9380
2012: 5269
2009: 7617
2006: 2824
2006: 3676
2004: 3555
2002: 2175
2001: 1067
2000: 4631
1998: 1309

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