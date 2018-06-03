03 Haziran 2018 Pazar16 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:30Güneş 05:27Öğle 13:08İkindi 17:06Akşam 20:38Yatsı 22:25
    • 26°C Adana
    • 27°C Adıyaman
    • 25°C Afyon
    • 17°C Ağrı
    • 26°C Amasya
    • 26°C Ankara
    • 28°C Antalya
    • 17°C Artvin
    • 31°C Aydın
    • 27°C Balıkesir
  • BIST: 99.171 -1.47
  • Altın: 193,398 2.48
  • Dolar: 4,5921 1.34
  • Euro: 5,3613 1.49

Sapık emlakçının iğrenç oyunu!

»
Sapık emlakçının iğrenç oyunu!
Konya'da, 16 yaşındaki 3 çocuğa istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan emlakçı B.U. 'istismar' suçundan toplam 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Sapık emlakçının iğrenç oyunu! Sapık emlakçının iğrenç oyunu! Sapık emlakçının iğrenç oyunu!

İstismar olaylarından ilki geçen yıl 3 Ekim günü merkez Selçuklu ilçesinde meydana geldi. 16 yaşındaki A.Y. yolda yürüdüğü sırada iddiaya göre, yanına otomobille tanımadığı B.U. yanaştı. Evli ve 3 çocuk babası B.U., "Buranın yabancısıyım. Yunak ilçesinden geliyorum" diyerek, çocuğa bir hastanenin adresini sordu. B.U., adresi tarif eden A.Y.'ye otomobiline binip, hastanenin yerini göstermesi halinde kendisini evine bırakabileceğini söyledi. Bunun üzerine A.Y. de otomobile binerek, B.U.'ya hastaneyi bulması için yardımcı olmak istedi. Bir süre sonra B.U., araca binen A.Y.'ye iddiaya göre  tacizde bulundu.  

İkinci olay ise yine geçen yıl 15 Ekim'de meydana geldi. Daha önce adres sorma bahanesiyle tanışıp arkadaş olduğu E.K. ve onun arkadaşı E.Ç. ile buluşup otomobilinde gezdirmeye başladdı. İddiaya göre B.U., iki çocuğa otomobille gezdirdiği sırada yine tacizde bulundu. Çocuklar, bir hafta sonra taciz olayını konuşmak için buluştukları B.U. tarafından tekrar taciz edildi. E.K. ve E.Ç.'nin olay sırasında bağırması üzerine çevredekiler, durumu anlayıp, polis çağırdı. B.U., olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen B.U., 'çocuğa istismar' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bir süre sonra hastanenin adresini sorma bahanesiyla aracına alıp taciz ettiği ileri sürülen A.Y. de polise giderek, tutuklu bulunan B.U.'nun kendisini taciz ettiğini söyledi. Bunun üzerine A.Y.'nin dosyası, diğer istismar dosyasıyla birleştirildi.

23 YIL 4 AY HAPİS CEZASI

Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın son duruşmasında tutuklu sanık B.U. ve mağdur çocuklar hazır bulundu. Son savunmasını yapan B.U., "Suçlamaları ve mütalayı kabul etmiyorum. Lehime olan hükümlerden yaralanmak istiyorum. E.K. ile sadece dolaştık. Herhangi birşey olmadı" dedi.

Mahkeme heyeti B.U.'ya, 3 çocuğa istismar suçundan  toplam  23 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tam 150 bin mağdur var! Bu tuzağa siz de düşmeyinTam 150 bin mağdur var! Bu tuzağa siz de düşmeyinSon dönemlerde "Bedava tatil kazandınız" mesajıyla başlayan süreçte yapılan devre mülk dolandırıcılığında birçok kişinin mağdur olduğu belirtildi.
3 dev daha iyisi için güçlerini birleştirdi!3 dev daha iyisi için güçlerini birleştirdi!Savunma Sanayii Müsteşarlığın (SSM), Türk Silahlı Kuvvetlerinin uzun menzilli hava savunma sistemi ihtiyaçlarını karşılama yönünde çalışmalarını çeşitli alternatifler üzerinden sürdürüyor.
Eyüp Sultan'a giden Muharrem İnce'ye büyük şok!Eyüp Sultan'a giden Muharrem İnce'ye büyük şok!CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Eyüp Sultan Camii'nde türbe ziyareti sonrası oy istediği vatandaştan aldığı cevap karşısında ne diyeceğini şaşırdı.
Sapık emlakçının iğrenç oyunu!Sapık emlakçının iğrenç oyunu!Konya'da, 16 yaşındaki 3 çocuğa istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan emlakçı B.U. 'istismar' suçundan toplam 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Türk savaş uçakları Kuzey Irak'ı vurdu!Türk savaş uçakları Kuzey Irak'ı vurdu!TSK: Irak kuzeyi Hakurk bölgesine yönelik olarak düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu silahlı 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
Bu illerde oturanlar dikkat! Sağanak yağış geliyorBu illerde oturanlar dikkat! Sağanak yağış geliyorDoğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis ve Gaziantep çevreleri, Sivas'ın ve Van'ın doğu kesimleri ile Antalya'nın doğusunun dağlık kesimlerinde yağış bekleniyor.
  • Erdoğan 'bu iş bitti' demişti!Peş peşe durdurdular03 Haziran 2018 Pazar 16:00
  • Şimşek açıkladı: Seçimden sonra tarih olacak03 Haziran 2018 Pazar 15:00
  • İki parti üyeleri birbirine girdi! Yaralılar var03 Haziran 2018 Pazar 12:06
  • Herkes merak ediyordu! Bayram öncesi İzin çıktı03 Haziran 2018 Pazar 12:04
  • Çiftlik Bank soruşturmasında kritik gelişme!03 Haziran 2018 Pazar 10:40
  • Üst düzey terörist Habur'da teslim oldu!03 Haziran 2018 Pazar 10:20
  • Ağaoğlu'ndan iddialar sonrası 'iflas' açıklaması!03 Haziran 2018 Pazar 08:37
  • Hasta yatağında uyuşturucu satarken yakalandı!03 Haziran 2018 Pazar 08:35
  • PKK neye uğradığını şaşırdı! Nefessiz kaldılar03 Haziran 2018 Pazar 08:04
  • '24 Haziran tarihi fırsat! Erdoğan'ın yanındayız'03 Haziran 2018 Pazar 07:55
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri