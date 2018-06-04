Apolet tartışmasına Karar'dan farklı yorum

Karar gazetesi "apolet" tartışmasıyla ilgili farklı bir yorumda bulunarak, "Paşa ne yapsın" başlığı altında "Polemik yaratan tablo ‘partili cumhurbaşkanı sisteminin’ yapısından kaynaklanan sorunları ortaya koydu" diye sordu.

Karar'ın haberi şöyle:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iftarında, İnce’ye eleştirilerini alkışlayan 2. Ordu Komutanı hedef haline geldi ve ‘apoletlerini sökeceğiz’ suçlamasına maruz kaldı. Polemik yaratan tablo ‘partili cumhurbaşkanı sisteminin’ yapısından kaynaklanan sorunları ortaya koydu. Cumhurbaşkanı’nın partili olması paşayı zor durumda bıraktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya’da katıldığı Türkiye Esnaf Sanatkarlar Odası’nın iftar programında CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye yönelik sert eleştiriler yöneltti. Programa davetli olan 2. Ordu Komutanı Org. İsmail Temel de Erdoğan’ın konuşmasını salonda bulunanlarla birlikte alkışladı. Ancak o anlar kamuoyuna yansıyınca polemik yaşandı.

En sert tepki İnce’den geldi. Cumhurbaşkanı adayı İnce “Bir subay siyasi faaliyete katılırsa ihraç ediliyor. Cumhurbaşkanı olduğumda 30 Ağustos’ta ilk emekliye ayıracağım general o olacak. Senin apoletlerini sökmezsem Muharrem İnce değilim” dedi. Bu sözlere yanıt ise Erdoğan’dan geldi. Cumhurbaşkanı “Metin Paşa’mızın apoletlerini söküp emekli edeceğini söylüyor. Her şeyden önce o iftar parti iftarı değil esnaf ve zanaatkarlarımızın düzenlediği bir iftar. Millet sana Metin Temel Paşa’nın apoletlerini sökecek fırsatı hiçbir zaman vermez” ifadesini kullandı.

‘GÜCÜN YETMEZ SAYIN İNCE’:

İnce’ye hükümet kanadından tepkiler dün de dinmedi. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ “İsmail Temel Paşa’nın apoletlerini sökmeye, Sayın İnce’nin ve onunla beraber koşanların hiçbirinin gücü yetmez” diye konuştu. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli de, Twitter’dan “Cumhurbaşkanımız aynı zamanda Başkomutan’dır. Korgeneral İsmail Metin Temel Başkomutanı’nı alkışlıyor. Ayrıca Metin Temel, Afrin’de etkisiz hale getiren kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi savaş alanında yöneten kahraman bir komutan” açıklaması yaptı. Yaşanan süreç, “Asıl sorumlu paşa mı sistem mi?” tartışmasına da kapı araladı. 16 Nisan referandumuyla birlikte Türkiye’nin gündemine giren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle, cumhurbaşkanının aynı zamanda siyasi parti lideri olabilmesinin önü açıldı. ‘Tek kişide birdan fazla şapka’ yapısal sorunlara da zemin hazırladı. Org. Temel örneğiyle yaşanan sancı, kurulduğu günden bu yana askeri vesayetle mücadeleyi temel ilke haline getiren AK Parti’ye de zarar verdi. Afrin’de terör örgütü YPG’ye karşı mücadele eden Org. Temel de siyasi tartışmaya konu olarak sıkıntılı sürecin içinde kaldı."