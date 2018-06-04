04 Haziran 2018 Pazartesi16 Ramazan 1439
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İçişleri'nden son dakika açıklaması!

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İçişleri'nden son dakika açıklaması!
İçişleri Bakanlığından, son bir haftada iç güvenlik operasyonlarında 3'ü sözde üst düzey olmak üzere 30 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi
İçişleri'nden son dakika açıklaması! İçişleri'nden son dakika açıklaması! İçişleri'nden son dakika açıklaması!

İŞTE İÇİŞLERİ'NDEN YAPILAN O AÇIKLAMA:

Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 1.419 operasyon yapılmış, Terör Örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 730 Terör (PKK/KCK 232, AŞIRI SOL 9, DEAŞ 43, FETÖ/PDY 446), 3.403 Uyuşturucu ve Kaçakçılık suçlarından ve 71 Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4.204 kişi gözaltına alınmıştır.
 
SON 1 HAFTADA YURT İÇİNDE ARALARINDA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TERÖRDEN ARANANLAR LİSTESİ GRİ KATEGORİDE BULUNAN;

✓ BERHUDAN (K) MUSTAFA ŞEKER,
✓ SOREŞ VAN (K) BARIŞ COŞKUN

İLE  “SÖZDE DOĞU MERKEZ GÜCÜ SORUMLUSU” OLDUĞU TESPİT EDİLEN KURTAY ROVAVA (K) KANİAR MÜSLİM ADLI TERÖRİSTLERİN DE BULUNDUĞU 3’Ü SÖZDE ÜST DÜZEY OLMAK ÜZERE

TOPLAM 30 (14 ÖLÜ, 5 SAĞ, 11 TESLİM) TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİR.
 
28 MAYIS PAZARTESİ GÜNÜ – 2 TERÖRİST SAĞ
✓ ANKARA/YENİMAHALLE – 1 (SAĞ – DEAŞ)
✓ ARTVİN/BORÇKA – 1 (SAĞ)
 
29 MAYIS SALI GÜNÜ – 1 TERÖRİST ÖLÜ
✓ TUNCELİ/HOZAT – 1 (ÖLÜ)
 
30 MAYIS ÇARŞAMBA GÜNÜ – 7 TERÖRİST (3 SAĞ, 4 TESLİM)  
 
HATAY/MERKEZ – 2 (SAĞ)
HATAY/KUMLU – 1 (SAĞ)
ŞIRNAK/SİLOPİ – 1 (TESLİM)
ŞIRNAK – 3 (TESLİM)
 
31 MAYIS PERŞEMBE GÜNÜ – 2 TERÖRİST ÖLÜ  
 
 GİRESUN/GÜCE – 2 (ÖLÜ)
 
1 HAZİRAN CUMA GÜNÜ – 5 TERÖRİST (4 ÖLÜ, 1 TESLİM)
 
SİİRT/PERVARİ - 4 (ÖLÜ)
HATAY/KUMLU – 1 (TESLİM)
 
2 HAZİRAN CUMARTESİ GÜNÜ – 9 TERÖRİST (7 ÖLÜ, 2 TESLİM)
 
TUNCELİ/MERKEZ – 7 (ÖLÜ)
MARDİN – 1 (TESLİM)
ŞIRNAK – 1 (TESLİM)
 
3 HAZİRAN PAZAR GÜNÜ – 4 TERÖRİST TESLİM
 
ŞIRNAK – 4 (TESLİM) 
 
Yapılan Operasyonlar Neticesinde;
• 3 ilde (Bitlis-4, Diyarbakır-5, Van-3) 12 sığınak / barınak / mağara kullanılamaz hale getirilmiştir.
• 15’i ağır ve uzun namlulu (2 M-16, 2 Kanas, 11 Kalaşnikov/Piyade Tüfeği) toplam 19 silah,
• 36 adet El Bombası,
• 950 adet Muhtelif Mühimmat ele geçirilmiş,
• 1.027 kg patlayıcı madde,
• 56 adet El Yapımı Patlayıcı/Mayın imha edilmiştir.
 
UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIK İLE MÜCADELEYE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN 2.557 OPERASYONDA;

• 2,116 kg Esrar,
• 80 kg Eroin,
• 1,1 kg Kokain,
• 1,1 kg Sentetik Kannabinoid,
• 0,5 kg Metamfetamin,
• 4.440 adet Ectasy,
• 74.284 adet Captagon,
• 613 adet Sentetik ecza,
• 44.339 Kök Kenevir bitkisi ele geçirilmiştir.
Ayrıca;
• 475.404 paket Kaçak Sigara,
• 28.884 litre Kaçak Akaryakıt ele geçirilmiştir.
Bu operasyonlar kapsamında 3.403 kişi gözaltına alınmıştır.
 
SOKAK SATICILARINA YÖNELİK OPERASYONLAR;

​Sokak satıcılarına yönelik; okul çevreleri, parklar ve gençlerimizin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda 424 şüpheli gözaltına alınmıştır. 27.4 kg esrar, 5 kg eroin, 1.1 kg kokain, 1 kg sentetik kannabinoid, 0.4 kg metamfetamin, 4.350 adet ecstasy, 280 adet captagon, 479 adet sentetik ecza, 1.039 kök kenevir ve 24 tabanca/tüfek ele geçirilmiştir. 
 
ASAYİŞ UYGULAMALARI;

➢ Toplumun huzur ve güvenliğini tehlikeye düşüren kişilerin tespit edilip yakalanması, aranan şahısların ve araçların yakalanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması, genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla ülke genelinde 30 Mayıs’ta 10.131 personelin katılımıyla “TÜRKİYE HUZURLU PARKLAR UYGULAMASI” gerçekleştirilmiştir. Uygulamada; 55 bin 651 şahıs, 1.216 umuma açık yer kontrol edilmiş, 251 şahıs ve 23 araca adli ve idari işlem yapılmıştır. Ayrıca toplam 84 bin TL para cezası uygulanmıştır.
 
➢ Gençlerimizin suça sürüklenmesi ve suç mağduru olmalarının engellenmesi, uyuşturucu satan ve aranması olan şahısların yakalanması, ilköğretim çağındaki çocuklar, ortaöğretim ve üniversite çağındaki gençlerin her türlü zararlı faktörden uzak tutulması amacıyla ülke genelinde 1 Haziran’da 14 bin 993 personelin katılımıyla “ÇOCUK VE GENÇLERİN KORUNMASINA YÖNELİK DENETİM UYGULAMASI” gerçekleştirilmiştir. Uygulamada; 101 bin 605 şahıs ve 14 bin 213 işyeri kontrol edilmiş, 5.722 okul servis aracı denetlenmiştir. 441 şahıs, 56 işyeri ve 88 okul servis aracına adli ve idari işlem yapılmıştır.
 
➢ Kumar ve tombala oynatılmasının engellenmesi amacıyla ülke genelinde 2 Haziran’da 8 bin 74 personelin katılımıyla “KUMAR VE TOMBALA UYGULAMASI” gerçekleştirilmiştir. Uygulamada; 6 bin 443 umuma açık işyeri, kıraathane/kahvehane, kooperatif ve dernek kontrol edilmiş, 1.521 şahıs ve 175 umuma açık işyeri, kıraathane/kahvehane, kooperatif ve derneğe adli ve idari işlem yapılmıştır. Ayrıca toplam 449 bin 408 TL para cezası uygulanmıştır.
 
SİBER SUÇLARLA MÜCADELEDE;

Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 575 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 337 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır.
 
DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELEDE;

​68’i denizlerde olmak üzere toplam 4.782 düzensiz göçmen yakalanmış, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 71 organizatör gözaltına alınmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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