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Tarihi zirvede kritik gelişme

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Tarihi zirvede kritik gelişme
Rusya ve Kuzey Kore liderlerini bir araya getirecek tarihi zirvenin detayları netleşiyor. Buluşma iki ülkenin sınırındaki Vladivostok'ta gerçekleşecek ancak taraflar başka seçenekleri de değerlendiriyor.
Tarihi zirvede kritik gelişme Tarihi zirvede kritik gelişme Tarihi zirvede kritik gelişme


Rus haber ajansı RIA'nın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Putin ile Kim Jong Un'un Eylül'de Rusya'nın Vladivostok kentinde bir araya gelebileceği belirtildi.

İki liderin görüşmesi için farklı tarihlerin de masaya yatırıldığı vurgulandı.

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