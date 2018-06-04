Tarihi zirvede kritik gelişme

Rus haber ajansı RIA'nın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Putin ile Kim Jong Un'un Eylül'de Rusya'nın Vladivostok kentinde bir araya gelebileceği belirtildi.
İki liderin görüşmesi için farklı tarihlerin de masaya yatırıldığı vurgulandı.
|İmsak 03:29
|Güneş 05:26
|Öğle 13:08
|İkindi 17:06
|Akşam 20:39
|Yatsı 22:27
Rus haber ajansı RIA'nın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Putin ile Kim Jong Un'un Eylül'de Rusya'nın Vladivostok kentinde bir araya gelebileceği belirtildi.
İki liderin görüşmesi için farklı tarihlerin de masaya yatırıldığı vurgulandı.