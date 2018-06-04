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'Misilleme için Türkleri tutuklayın!'

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CHP eski Milletvekili Erdemir ve ABD’nin eski Ankara Büyükelçisi Edelman’ın ortaklaşa kaleme aldıkları raporda, ABD ve AB üyesi ülkelerde yaşayan Türklerin hapishanelere konulması gibi ırkçı bir öneri ileri sürdüler.
'Misilleme için Türkleri tutuklayın!'
'Misilleme için Türkleri tutuklayın!' 'Misilleme için Türkleri tutuklayın!' 'Misilleme için Türkleri tutuklayın!'

ABD’deki Türkiye’ye karşı kurulan kumpas davasında FETÖ’nün kuryeliğini yapan eski CHP milletvekili Aykan Erdemir ile ABD’nin eski Ankara Büyükelçisi Eric Edelman’ın ABD’deki düşünce kuruluşu Demokrasileri Savunma Vakfı (Foundation for Defense of Democracies-FDD) için ortaklaşa kaleme aldıkları raporda skandal ifadelere yer verildi. “Erdoğan’ın Rehine Diplomasisi-Türk Hapishanelerindeki Batı uyruklular” (Erdogan’s Hostage Diplomacy-Western Nationals in Turkish Prisons) başlıklı yazıda Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında akılalmaz iftira ve karalamalara yer verildi. Batı ülkeleriyle ilişkilerde istediğini almak için Türkiye’nin aralarında diplomatik misyonlar da dahil olmak üzere Batılı kurumlarda çalışan ya da Batılı ülkelerin pasaportlarına sahip olan 56 kişinin tutuklandığı iddia edildi.   

'TÜRKLERİ TUTUKLAYIN' İMASI! 

 

Raporda ABD ve Avrupa ülkelerinin vatandaşlarının, Türk hapishanelerinden serbest bırakılması için ihtiyatlı ve tedbirli konuşmalar yaparak ikna yöntemini denediklerini ancak bunun işe yaramadığı iddia edildi. Edelman ve Erdemir imzalı önergede, “Cezaevlerindeki Batılı uluslardan insanların serbest bırakılması ve ileride yeniden böylesine krizler yaşanmamalı. ABD ve AB Erdoğan’ın rehine diplomasına karşı çıkıp meydan okuyacak bir strateji uygulamalı” ifadeleri kullanıldı. ABD’nin eski Ankara Büyükelçisi Eric Edelmen böylece haksız yere ve hiçbir suç işlemeyen ABD’de ve AB ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşlarını cezaevlerine atılması gerektiğini ima ederken CHP’li Aykan Erdemir de bu hain ve ırkçı fikre destek vererek ihanetini yeniden gözler önüne serdi. Cezaevlerindekilerin hangi suçlardan cezaevinde olduğunu yazmayan, OHAL’in varlığının gerekçesini bile deşmekten aciz raporda Erdoğan’ın Batı ülkeleriyle ilişkilerde istediğini almak için Türkiye’nin aralarında diplomatik misyonlar da dâhil olmak üzere Batılı kurumlarda çalışan ya da Batılı ülkelerin pasaportlarına sahip olan 56 kişinin tutuklandığı iddia edildi. 

GÜLEN'E KALKAN ERDOĞAN'A HAKARET

 Proje terör örgütleri FETÖ ve PKK’ya üyelikten tutuklanan ABD’li rahip Andrew Brunson ve NASA’da çalışan FETÖ’cü Serkan Gölge’nin haksız ve delilsiz yere cezaevine konulduğu iddia edilen raporda bu sözde hukuksuzluğu yapan kişi olarak da “15 yıldır Türkiye’yi giderek daha fazla demir yumrukla yöneten Cumhurbaşkanı Erdoğan” gösterildi. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’i “ABD’de yaşayan Türk din adamı” diyerek basitçe darbeyle ilgisinin olmadığının iddia edildiği raporda, FETÖ’cülerin 17-25 Aralık yargıda darbe girişiminin ardından Erdoğan tarafından en büyük düşman haline getirildiği yönünde bir safsata da ortaya konuldu.

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